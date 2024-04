Steam FPS Festivali Başladı: İndirimli Oyunlar ve Etkinlikler

Valve, Steam'de etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Steam FPS Festivali 15 Nisan itibarıyla resmen başladı. Windows oyuncuları, birbirinden eğlenceli birinci şahıs oyunlarını deneyebilir ve yüzde 75'e varan indirimler ile kütüphanelerine ekleyebilir.

Steam FPS Festivali ile alınabilecek oyunlar

Steam, 15-22 Nisan tarihleri arasında birinci şahıs nişancı oyunlarına özel bir etkinlik yürütüyor. Bir hafta sürecek festival kapsamında köklü yapımlarından bağımsız oyunlara kadar birçok oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Steam'e göre, festival kapsamında her türden yüzlerce oyun indirimli olarak sunulacak. İndirimlere ek olarak, FPS Festivali ile yeni demolar da sunulacak. Oyunları satın almadan önce deneyebilir ve ön sipariş kapsamında uygun fiyatlı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

İşte Steam FPS Festivali ile alınabilecek en iyi oyunlar:

Oyun İsmiEski FiyatYeni Fiyatİndirim OranıFallout 4$11.99$2.99-75%Fallout 76$23.99$4.79-80%Grand Theft Auto V$59.97$20.40-66%Fallout 4 VR$35.99$8.99-75%Buckshot Roulette$1.49$1.34-10%System Shock$29.99$13.49-55%Deep Rock Galactic$29.99$9.89-67%Borderlands 3$59.99$8.99-85%Destiny 2: Lightfall$29.99$9.89-67%DayZ$44.99$26.99-40%Hell Let Loose$25.99$16.89-35%Tiny Tina's Wonderlands$59.99$14.99-75%Warhammer 40,000: Darktide$24.99$14.99-40%theHunter: Call of the Wild$10.49$3.14-70%Arma 3$14.99$3.74-75%Destiny 2: The Witch Queen$17.99$4.49-75%Squad$22.99$9.19-60%BioShock Infinite$29.99$7.49-75%Isonzo$14.99$4.94-67%

