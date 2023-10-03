Steam'in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin eylül ayı sonuçlarına göre en popüler ekran kartları belirlendi. GTX 1650'nin liderlik koltuğunu RTX 3060'a kaptırdığı görüldü.

Steam'de En Popüler Ekran Kartları Belli Oldu

Steam'in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin eylül ayını kapsayan sonuçları ortaya çıktı. Bu sayede oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarına dair önemli bilgiler elde edebiliyoruz. Peki eylül ayı itibariyle Steam'de en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!

En popüler ekran kartı artık GTX 1650 değil

Bugüne dek Steam'de 2019'da çıkış yapan GTX 1650'nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Bu durum artık değişti ve kart yüzde 0,31'lik kayıpla ikinci sıraya gerileyerek liderlik koltuğunu RTX 3060'a kaptırdı. 2021'de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 6,10 seviyelerinde.

Üçüncü sırada yüzde 4,57'lik kullanım oranıyla GTX 1060 karşımıza çıkıyor. Bunu hemen ardından yüzde 4.56 ile RTX 2060 geliyor. Listenin beşincisiyse yüzde 3.93 ile RTX 3060 Ti.

İşte Steam tarafından paylaşılan verilere göre en popüler ekran kartları;

Grafik KartıPazar PayıDeğişim Oranı NVIDIA GeForce RTX 30606.10%+1.37%NVIDIA GeForce GTX 16504.65%-0.31%NVIDIA GeForce GTX 10604.57%+0.38%NVIDIA GeForce RTX 20604.56%+0.74%NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3.93%+0.50%NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU3.72%-0.44%NVIDIA GeForce RTX 30703.52%+0.42%NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti3.04%-0.13%NVIDIA GeForce RTX 30502.51%-0.03%NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2.47%-0.03%NVIDIA GeForce RTX 30802.11%-0.07%AMD Radeon Graphics1.83%-0.13%NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti1.82%-0.25%NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU1.71%+0.14%Intel(R) Iris(R) Xe Graphics1.70%-0.04%NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti1.49%+0.04%NVIDIA GeForce GTX 10501.49%-0.09%NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER1.43%+0.20%NVIDIA GeForce GTX 16601.40%+0.26%NVIDIA GeForce GTX 10701.39%-0.09%NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER1.36%-0.01%Intel(R) UHD Graphics1.29%-0.10%NVIDIA GeForce RTX 20701.14%+0.13%NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU1.04%-0.08%

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