Spigen, iPhone 15'in özelliğini sızdırdı

Apple, 12 Eylül tarihinde – yani bugün – "Wonderlust" etkinliğinde (Türkçesi heyecapcanlı) yeni cihazlarını tanıtacak. Bu cihazların arasında çoğu kesimce merakla beklenen iPhone 15 serisi yer alıyor. Lansmandan aylar önce bazı sızıntılar gelmeye başladı ve şimdi lansmana saatler kala sızıntılar bitmek bilmiyor. Bu sefer iPhone 15 sızıntısı yapan kişi, ünlü kılıf üreticisi Spigen.

iPhone 15 özelliğini Spigen sızdırdı

Apple'ın 12 Eylül'de Kaliforniya'da yerel saatle 20.00'de gerçekleşecek olan büyük etkinliğine artık yalnızca saatler kaldı. Pek çok şirket öyle görünüyor ki, çok kısa bir süre için bile olsa ilgi odağının bir kısmını kendileri için çalmak istiyor. Bu sefer olayın başkahramanı dünyanın en büyük telefon kılıfı ve kırılmaz cam üreticilerinden Spigen. Hem de bu sızıntıyı X'te (Twitter) paylaştılar.

something's different ??…#AppleEvent pic.twitter.com/xVPT7Xx7sv — Spigen (@SpigenWorld) September 11, 2023

Burada sızdırılan özellik, birçoğunuzun anladığı gibi çok fazla söylentiye konu olan yeni, yapılandırılabilir eylem düğmesi. Spigen'in önceki iPhone kılıflarında bu noktada zil/sessiz anahtarı için bir delik bulunurdu. Ancak paylaşılan fotoğrafta görüldüğü üzere bu artık bir düğmeye çevirildi ve tamamen yapılandırılabilir eylem düğmesi için tasarlandığı açık ve net bir şekilde gözüküyor.

Sızıntılar söz konusu olduğunda güvenlik paranoyaklığıyla meşhur bir şirket olan Apple'ın böyle bir sızıntı hakkında ne düşündüğü elbette merak konusu. Böylece Spigen, eylem düğmesinin geleceğine dair bir kanıt ortaya koyan son firma oldu. Ancak belirtmekte fayda var ki son söylentilerin hepsi bu düğmenin yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunacağı konusunda hemfikir.

iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

Eylem düğmesinin sadece Pro modellere getirilmesi akıllara bir soru getiriyor. Temel modeller olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus neden dışarıda bırakıldı? Bunun cevabı çok basit. Tıpkı iPhone 14 serisindeki Dinamik Ada özelliği (Çentik yerine kullanılan kapsül şeklindeki ekrana gömülü kısım) gibi Pro modellerde bir fark yaratmak isteniyor. Bu sefer Dinamik Ada, iPhone 15 serisinin tüm modellerinde yer alacak.

Apple etkinliği bugün yerel saatle 20.00'de yapılacak. Bizler de ShiftDelete.Net ailesi olarak sizler için saat 19.30'da canlı yayında olacağız. Canlı yayında sizlere iPhone 15 serisini anlatmakla kalmayıp Kaliforniya'da etkinliğe bizzat katılacak olan Hakkı Alkan'a bağlanıp son gelişmeleri takip edeceğiz. Canlı yayınımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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