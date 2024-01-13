Spider-Man 2, DICE Ödülleri'nde lider
The Game Awards'da hiç ödül alamayan Spider-Man 2, dokuz adaylıkla lider olduğu DICE Awards'da şansının daha iyi olmasını umuyor. DICE ödül töreninde Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 de iyi bir konumda.
The Game Awards'da hiç ödül alamayan Spider-Man 2, dokuz adaylıkla lider olduğu DICE Awards'da şansının daha iyi olmasını umuyor. DICE ödül töreninde Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 de iyi bir konumda.
Spider-Man 2, dokuz adaylıkla DICE ödüllerinde lider
1998'de başlayan ve prestijli bir ödül töreni olan DICE, ödül adaylarını 10 Ocak'ta açıklarken, Spider-Man 2 sekiz, Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 ise yedi adaylıkla liderliği paylaştı. COCOON, Yılın Oyunu kategorisinde yukarıda bahsedilen oyunlara ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'a katılarak bir diğer öne çıkan oyun oldu.
Adayların tam listesi aşağıda yer alıyor:
En iyi animasyon
Final Fantasy XVI
Hi-Fi RUSH
Marvel's Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Super Mario Bros. Wonder
En iyi sanat yönetimi
Alan Wake 2
Hogwarts Legacy
Marvel's Spider-Man 2
Star Wars Jedi: Survivor
Starfield
PlayStation Plus yıla hızlı başladı! 14 oyun alıyor
En iyi karakter
Alan Wake 2 – Saga Anderson
Baldur's Gate 3 – Astarion
Baldur's Gate 3 – Karlach
Marvel's Spider-Man 2 – Miles Morales
Thirsty Suitors – Jala
En iyi müzik
Alan Wake 2
Diablo IV
Marvel's Spider-Man 2
Planet of Lana
Star Wars Jedi: Survivor
En iyi ses tasarımı
Alan Wake 2
COCOON
Hi-Fi RUSH
Marvel's Spider-Man 2
Star Wars Jedi: Survivor
En iyi hikaye
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
DAVE THE DIVER
Thirsty Suitors
Venba
En iyi oynanış mekaniği
Alan Wake 2
Marvel's Spider-Man 2
Hogwarts Legacy
THE FINALS
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın aksiyon oyunu
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
Dead Space
Hi-Fi RUSH
Marvel's Spider-Man 2
Remnant II
Yılın macera oyunu
Alan Wake 2
COCOON
DAVE THE DIVER
Star Wars Jedi: Survivor
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
PlayStation 5 DualSense V2 ortaya çıktı!
Yılın aile oyunu
Disney Illusion Island
Fae Farm
Hello Kitty Island Adventure
Midnight Girl
Super Mario Bros. Wonder
Yılın dövüş oyunu
Granblue Fantasy Versus: Rising
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All- Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6
Yılın yarış oyunu
F-ZERO 99
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged
LEGO 2K Drive
Yılın rol yapma oyunu
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Diablo IV
Final Fantasy XVI
Starfield
Yılın spor oyunu
EA SPORTS FC 24
MLB The Show™ 23
WWE 2K23
Yılın strateji/simülasyon oyunu
Against the Storm
Cobalt Core
Dune: Spice Wars
The Last Spell
Wartales
Yılın sürükleyici gerçeklik oyunu
Asgard's Wrath 2
Assassin's Creed Nexus VR
Horizon: Call of the Mountain
Vampire: The Masquerade – Justice
Vertigo 2
Yılın bağımsız oyunu
COCOON
DREDGE
El Paso, Elsewhere
Thirsty Suitors
Venba
Yılın mobil oyunu
Gubbins
Hello Kitty Island Adventure
Honkai: Star Rail
Terra Nil
WHAT THE CAR?
Yılın çevrimiçi oyunu
Call of Duty: Modern Warfare III
Diablo IV
Omega Strikers
Street Fighter 6
THE FINALS
En iyi oyun tasarımı
Baldur's Gate 3
COCOON
DAVE THE DIVER
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En iyi oyun yönetmeni
Baldur's Gate 3
COCOON
Marvel's Spider-Man 2
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın oyunu
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
COCOON
Marvel's Spider-Man 2
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom