Spider-Man 2, DICE Ödülleri'nde lider

The Game Awards'da hiç ödül alamayan Spider-Man 2, dokuz adaylıkla lider olduğu DICE Awards'da şansının daha iyi olmasını umuyor. DICE ödül töreninde Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 de iyi bir konumda.

Spider-Man 2, dokuz adaylıkla DICE ödüllerinde lider

1998'de başlayan ve prestijli bir ödül töreni olan DICE, ödül adaylarını 10 Ocak'ta açıklarken, Spider-Man 2 sekiz, Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 ise yedi adaylıkla liderliği paylaştı. COCOON, Yılın Oyunu kategorisinde yukarıda bahsedilen oyunlara ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'a katılarak bir diğer öne çıkan oyun oldu.

Adayların tam listesi aşağıda yer alıyor:

En iyi animasyon

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

En iyi sanat yönetimi

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

En iyi karakter

Alan Wake 2 – Saga Anderson

Baldur's Gate 3 – Astarion

Baldur's Gate 3 – Karlach

Marvel's Spider-Man 2 – Miles Morales

Thirsty Suitors – Jala

En iyi müzik

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel's Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

En iyi ses tasarımı

Alan Wake 2

COCOON

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

En iyi hikaye

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

DAVE THE DIVER

Thirsty Suitors

Venba

En iyi oynanış mekaniği

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

THE FINALS

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın aksiyon oyunu

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Remnant II

Yılın macera oyunu

Alan Wake 2

COCOON

DAVE THE DIVER

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın aile oyunu

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

Yılın dövüş oyunu

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All- Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Yılın yarış oyunu

F-ZERO 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

LEGO 2K Drive

Yılın rol yapma oyunu

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

Yılın spor oyunu

EA SPORTS FC 24

MLB The Show™ 23

WWE 2K23

Yılın strateji/simülasyon oyunu

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

Yılın sürükleyici gerçeklik oyunu

Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade – Justice

Vertigo 2

Yılın bağımsız oyunu

COCOON

DREDGE

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Yılın mobil oyunu

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

WHAT THE CAR?

Yılın çevrimiçi oyunu

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

THE FINALS

En iyi oyun tasarımı

Baldur's Gate 3

COCOON

DAVE THE DIVER

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En iyi oyun yönetmeni

Baldur's Gate 3

COCOON

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın oyunu

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

COCOON

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom