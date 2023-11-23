Sony'ye oyunculardan fazla para iddiası

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, PlayStation oyun konsolları ve kendi geliştirdiği bazı yapımlar ile oyun dünyasının önde gelen firmalardan birisi. Fakat kısa süre önce yaşanan bir gelişme, oyuncuların şirkete olan bakış açısını değiştirecek gibi görünüyor.

Sony'nin oyunculardan fazla para aldığı iddia ediliyor!

İddialara göre Sony, PlayStation konsol oyuncularının oyun mağazası olan PlayStation Store'da oyunculardan olması gerektiğinden fazla para aldı. Bu iddiaya yönelik kullanıcılar tarafından açılan toplu dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre Sony Interactive Entertainment'a açılan 7,9 milyar dolarlık bu toplu dava başvurusu Londra Mahkemesi tarafından kabul gördü. Yani davanın devam etmesine karar verildi. Sony avukatlarının bu dava dosyasını işlemden kaldırmaya çalıştığı söylentileri ortada dolaşıyordu. Ancak bu, içinde bulunulan süreçte biraz zor gibi görünüyor.

Kaçırmayın! Steam'den Diablo 4 için satın almadan oynama şansı

Sony'nin PlayStation Store üzerindeki oyun satışlarından aldığı yüzde 30'luk komisyon, oyunların fiyatlarının yüksek tutulmasıyla ilişkilendiriliyor. Kaynaklar, şirketin oyunları asıl değerlerinin üstünde fiyatlarla satarak bu komisyonu elde ettiğini iddia ediyor.

Başka bir deyişle, bir oyunun asıl değeri 100 dolar ise Sony bu oyunu 130 dolara satıp aradaki 30 doları komisyon olarak alıyordu. Ancak idealde oyunun fiyatı 100 dolar olmalıydı. Tabii bu durumda geliştirici de aslında komisyon ödememiş oluyordu.

Söz konusu davada Sony'nin pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı da öne sürülüyor. Davanın sonucunda nasıl bir karar alınacağı şimdilik belirsiz. Dava, toplu davada olan kişilerin lehine sonuçlanırsa, şirket parayı iade etmek zorunda kalabilir. Yani sonuç olarak Sony'nin başı dertte gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.