Sony, oyunlarında Türkçe dil desteğini sürdürecek

Daha çok kamera sektöründe adı geçen Sony, oyun dünyasında da oldukça bilinen bir şirket. Kendi geliştirdiği oyunlara Türkçe dil seçeneği ekleyerek ülkemizdeki oyuncuların ilgisini çeken firma, bugün önemli bir açıklama yaptı.

Sony oyunlarında Türkçe dil desteği sürecek mi?

Son yıllarda Türkiye'de sürekli olarak yükselen enflasyon ve artan döviz kuru, birçok küresel oyun şirketini olumsuz etkilendi. Hatta oyuncuların kalesi olarak görülen Steam bile Türk lirasını kaldırdı. Akabinde bazı firmalar ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmışken, birçoğu ise bunu sürdürmeye çalışıyor.

Tabii döviz kuru yüksek olunca küresel şirketlerin piyasaya sürdüğü oyunları satın almak biraz güç olabiliyor. Bu durumda Türk oyuncular, ne yazık ki korsana yönelmek zorunda kalabiliyor. Bu da şirketlerin Türkiye üzerinden yeteri kadar kazanç sağlayamadığı için Türkçe dil desteğinden vazgeçmesine bir sebep yaratıyor. Zira bunun için ciddi miktarlarda para harcıyorlar.

Şimdiye kadar birkaç şirket, yüksek maliyetlerden dolayı Türkçe dil desteğinden vazgeçti. Sony'den ise bir açıklama bekleniyordu. Kısa süre önce merakla beklenen bu açıklama nihayet geldi. PlayStation Türkiye resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan bir gönderiye "Sony özel oyunlarında Türkçe dil desteği devam edecek mi?" şeklinde bir yorum geldi. Şirket ise "edecek" şeklinde olumlu yanıt verdi.

Sony şirketi, The Last of US Part 1, God of War, Horizon Forbidden West, Uncharted Legacy of Thieves Collection ve Spider-Man: Miles Morales gibi popüler oyunların geliştiricisi. Söz konusu bu yapımlarda Türkçe dil desteği olmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.