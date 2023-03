Son 25 yılın en iyi korku filmleri belli oldu!

En popüler dizi ve film platformu Rotten Tomates, 1998 yılından bu yana kullanıcı ve eleştirmenler tarafından verilen puanlar doğrultusunda en iyi korku filmlerini belirledi. Audition'dan The Host'a kadar pek çok yapım, listeye adını yazdırmayı başardı.

Son 25 yılın en iyi korku filmleri!

Paylaşılan liste, 2008 yılının en iyi korku filmi seçilen "Halka (The Ring)" ile başlıyor. 2022 yılının en iyisi olan "X" adlı yapım ile de son bulunuyor. Listedeki yapımlara göz attığımızda, büyük çoğunluğunun geçmişte pek çok kez ödül aldığını görüyoruz.

İşte son 25 yılın en iyi korku filmleri:

2023 Oscar ödülleri açıklandı: İşte en iyi film