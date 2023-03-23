Son 25 yılın en iyi korku filmleri belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Rotten Tomates platformunda eleştirmenler ve kullanıcılar tarafından verilen puanlara göre en iyi korku filmleri belirlendi.
En popüler dizi ve film platformu Rotten Tomates, 1998 yılından bu yana kullanıcı ve eleştirmenler tarafından verilen puanlar doğrultusunda en iyi korku filmlerini belirledi. Audition'dan The Host'a kadar pek çok yapım, listeye adını yazdırmayı başardı.
Son 25 yılın en iyi korku filmleri!
Paylaşılan liste, 2008 yılının en iyi korku filmi seçilen "Halka (The Ring)" ile başlıyor. 2022 yılının en iyisi olan "X" adlı yapım ile de son bulunuyor. Listedeki yapımlara göz attığımızda, büyük çoğunluğunun geçmişte pek çok kez ödül aldığını görüyoruz.
İşte son 25 yılın en iyi korku filmleri:
2023 Oscar ödülleri açıklandı: İşte en iyi film
Oranı Peki sizler eleştirmen ve kullanıcı yorumlarına göre belirlenen en iyi korku filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
YılFilmEleştirmenlerin Beğeni
Teknoloji Haberler
Oranı1998Halka (The Ring)Yüzde 981999Ölüm Provası (Audition)Yüzde 832000Vahşet (Ginger Snaps)Yüzde 902001Şeytanın Bel Kemiği (The Devil's Backbone)Yüzde 93200228 Gün Sonra (28 Days Later)Yüzde 872003Karanlık Sırlar (A Tale of Two Sisters)Yüzde 852004Zombilerin Şafağı (Shaun of the Dead)Yüzde 922005Cehenneme Bir Adım (The Descent)Yüzde 862006Yaratık (The Host)Yüzde 932007Yetimhane (The Orphanage)Yüzde 872008Gir Kanıma (Let the Right One In)Yüzde 982009ZombielandYüzde 892010Kanıma Gir (Let Me In)Yüzde 882011Dehşet Kapanı (The Cabin in the Woods)Yüzde 922012Garip Turistler (Sightseers)Yüzde 862013Korku Seansı (The Conjuring)Yüzde 862014Karabasan (The Babadook)Yüzde 982015Dehşet Odası (Green Room)Yüzde 902016Zombi Ekspresi (Train to Busan)Yüzde 942017Kapan (Get Out)Yüzde 982018Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)Yüzde 962019Biz (US)Yüzde 932020His HouseYüzde 1002021Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II)Yüzde 912022XYüzde 94
Peki sizler eleştirmen ve kullanıcı yorumlarına göre belirlenen en iyi korku filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.