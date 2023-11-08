ShiftDelete.Net Sosyal Medya Uzmanı İş İlanı

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, deneyimli Sosyal Medya Uzmanları ile kadrosunu güçlendiriyor. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji kanalının Sosyal Medya ekiplerinde aktif rol alabilecek, tam zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz.

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net deneyimli Sosyal Medya Uzmanları ile kadrosunu güçlendiriyor! YouTube Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji kanalının Sosyal Medya ekiplerinde aktif rol alabilecek, tam zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz.

Sosyal Medya Uzmanı iş ilanı

Teknolojik gelişmeleri deneyimleyerek aktaran ShiftDelete.Net YouTube kanalı başta olmak üzere, Apple ekosistemini anlatan Sihirli Elma, Android ekosistemini anlatan Yeşil Robot, kurumsal teknolojilere ve girişimciliğe odaklanan TechInside kanallarının Sosyal Medya hesap yönetiminde olmak isteyen arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız;

Daha önce büyük sosyal medya hesaplarını yönetmiş,

Kitle yönetimi ve moderasyon tecrübesine sahip,

Teknoloji gündemini yakından takip eden, trendleri yakalayan,

Tüm sosyal medya platformlarına hakim

Algoritma değişikliklerini takip eden, yeni trendlere uyum sağlayabilen,

Meta Business Suite kullanabilen,

Gerekli raporlamaları yapıp, iletebilen,

Güncellemeleri yakından takip ederek uygulayabilen,

Photoshop ve Cap-Cut gibi görsel ve kısa video programlarını kullanabilecek,

Sosyal Medya hesaplarında aktif ve özgün içerikler paylaşabilecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan,

İstanbul'da ikamet eden,

Öğrenmeye istekli,

Başvuru yapmak için burayı tıklayabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.