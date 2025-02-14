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3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

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Zincir market fiyatları ürün karşılaştırma ekranı marketfiyati.org.tr üzerinden erişime açıldı. Market fiyatı sitesinde 50 bine yakın ürün yer alırken sitesinin devreye alınmasının üzerinden üç gün geçmeden skandal niteliğinde bir 'fahiş fiyat' tablosu ortaya çıktı. Aynı semtte bulunan iki marketin sattığı aynı ürünün fiyatları arasında iki kat fark bulunduğu tespit edildi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütün zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırdığı site marketfiyati.org.tr'a ilgi yoğun. Vatandaşların, ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

MARKETLERİN FİYATI TEK TEK LİSTELENİYOR

Vatandaşlar, uzun süredir marketlerin fahiş zamlarından şikayet ediyordu. Artık söz konusu platform üzerinden zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor. 50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor. Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

AYNI ÜRÜNE İKİ KAT FİYAT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

ÇELİŞEN FİYATLARA TEPKİ YAĞIYOR

Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada "Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur" paylaşımlarında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

"MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.

Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE FİYAT ÇAĞRISI

Ağaoğlu, ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin konulmasını tavsiye etti. Uygulama ile marketler arasındaki fiyat farkının ortadan kalkacağını belirten Ağaoğlu, "Bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir." dedi. girebilirsiniz.

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİYMİŞ BEN ÜÇ HARFLİ MARKETLERİ YILLARCA, DEFALARCA ÜRÜNLERİ ARALARINDA ANLAŞIP AYNI FİYATA SATIYORLAR DİYE CİMERE ŞİKAYET ETTİM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Bunlar ne ki, çiftçiden malı ölü fiyatına alıp 10 katına satan komisyonculara el atsınlar önce

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Haber YorumlarıMGk:

Murat Ülker gıda baronu imiş bunu anladık.. Devlet bile başedemedi

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Haber YorumlarıUmut gunes:

tayıp bunlara el atarmı işine gelir daha çok bu dünyada bunlara kul hakkımı helal etmiyorum

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hangi yüzleri ortaya çıkmış. onlar iki yüzlüdür. Utanmazlar arlanmazlar Konya ovasından daha geniş duruma gelmişler. O haksız kazançlar onlardan fazlasıyla çıkacak inşallah. Allah çok sabredendir.

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Akepe önce kendi yaptıgı zamları yapmasın asgari ücrete ve emekli maaşlarına adam gibi zam versin

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Haber Yorumlarıemre akpınar:

son dakika açıklması:) ee ben göle maya çalıcaktımda

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Haber YorumlarıSer_hat:

Merak etmeyin yarın hemen bir ekip kurup denetleyeceğim.

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Haber YorumlarıBlackened:

İki katına satan zincir market beni hiç şaşırtmadı burada hala 3 harfli market diyen var şaka gibi :)

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Haber YorumlarıErcan null:

devletin bunları denetlemesi lazım denetleyemiyor demek ki özellikle milletin kullandığı ürünleri fiyatlarını belirleyip ne kadara arttırım yaptıklarını ne kadar yapmadıklarını denetlemesi lazım fahiş fiyat yapana da anında müdahale edip ağır cezalar vermesi gerekir ki bir daha yapmaya cesaret bile edemesinler

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