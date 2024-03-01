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Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı erken satışa çıkarabilir

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Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Samsung katlanabilir Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarını beklenenden daha erken bir tarihte satışa çıkarabilir. Şirketin bu kararının sebebinin ise, Fransa'da yapılacak olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın coşkusundan yararlanarak daha yüksek bir satış rakamı elde etmek olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Samsung katlanabilir Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarını beklenenden daha erken bir tarihte satışa çıkarabilir. Temmuz'un ortalarında ilk olarak Paris'te piyasaya sürülmesi beklenen ürünlerin, yine Qualcomm SoC işlemcilerle gelmesi bekleniyor.

Şirketin bu kararının sebebinin ise, Fransa'da yapılacak olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın coşkusundan yararlanarak daha yüksek bir satış rakamı elde etmek olduğu düşünülüyor. Pazarlama uygulamalarının kritik hale geldiği günümüzde, bu hamle birçok uzman tarafından akıllıca bulundu. İşte tüm detaylar…

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serilerini görücüye çıkaracak

Samsung'un katlanabilir telefon alanındaki hakimiyeti herkes tarafından biliniyor. Bunu daha da ileri götürmek isteyen şirket, hedef olarak önümüzdeki yaz olimpiyatlarını belirledi. Bu etkinlikte büyük bir sükse yapmayı planlayan firma, yaklaşık 1 ay daha erken kullanıma sunacağı ürünleriyle bu yaza damgasını vurmayı amaçlıyor. Tedarikçilerinden sipariş tarihlerini erkene çekmesini isteyen Samsung, bu kez bizi şaşırtabilir.

Daha uygun fiyatlı katlanabilir modelin ise, yaklaşık 3 ay sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin buradaki amacının, premium ürünlerine öncelik vererek kar oranlarını artırmak olduğu söyleniyor. Tasarım ve dayanıklılıkta ileri boyuta geçeceği belirtilen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serileri, teknoloji meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un stratejisi doğru mu? Siz hiç katlanabilir telefon kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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