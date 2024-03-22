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Samsung Galaxy Tab Active 5 EE, 8 Yıl Android Güncelleme Sözü Veriyor

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Samsung, bildiğiniz gibi S24 serisiyle 7 yıl Android güncelleme desteği sunmaya başladı. Bu güncelleme desteği ne yazık ki geçen senenin amiral gemilerini henüz kapsamıyor. Ancak LinkedIn'de bir Samsung yöneticisi, yeni bir cihazın 7 yıldan fazla Android güncellemesi alacağını açıkladı.

Galaxy Tab Active 5 EE için 8 yıl Android güncelleme sözü

Apple'ın uzun yıllar süren güncelleme desteği artık Samsung kullanıcıları için de hayal değil. Yeni S24 serisi 7 yıl gibi uzun Android güncelleme desteği ile karşımızda. Samsung ise Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition tablet modeli için bu rekoru geçmenin peşinde.

Samsung Fransa Mobil Deneyim Pazarlama Direktörü Philippe Duchene, LinkedIn'de daha sonradan sildiği bir gönderi yayınladı. Gönderide kurumsal müşterilere yönelik yeni Galaxy Tab Active 5 EE tableti için önemli bilgiler yer alıyordu.

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Bu bilgilerden en önemlisi ise Active 5 EE tableti için 8 yıllık Android güncelleme sözü verilmesiydi. Gönderinin silinmesi sonrası Samsung'un bu politikayı gözden geçirmediği ise bilinmiyor. Ancak yöneticinin bu güzel haberi heyecanla önceden paylaşmış olma ihtimali de var.

Galaxy Tab Active 5 teknik özellikleri

Active 5 EE tableti henüz piyasaya çıkmadı ancak Samsung modeli iş insanlarına fuarlarda tanıtıyor. Hem Galaxy Tab Active 5 hem de Enterprise Edition modelinin bu ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Dayanıklı tablet 12 metreden düşmelere dayanıklı bir kılıfla birlikte karşımıza çıkacak.

Aslında bu Samsung'un kurumsal müşteriler için yaptığı ilk Android güncelleme ayrıcalığı değil. Daha önce de firma dört yıllık Android güncelleme politikası uygulanırken kurumsal cihazlar için beş yıllık Android güncelleme desteği verdi.

ÖzellikAçıklamaEkran8 inç HD, 120HzYonga SetiExynos 1380RAM6GB/8GBDepolama128GB/256GBArka Kamera13MPÖn Kamera5MPBağlantıWi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIMBatarya5050mAhFiyat549$ başlangıç

Samsung, geçen sene tanıttığı S23 serisine ise 4 yıl Android güncelleme desteği sunuyor. Firmanın Galaxy S25 serisiyle bu Android güncelleme desteğini 8 yıla çıkarıp çıkarmayacağı da merak konusu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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