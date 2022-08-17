Sahibinden.com'dan araç alım satım düzenlemesi!

Sıfır otomobillerin bayi dışında satışı için 6 ay ve 6 bin km şartı getirilmesi sonrasında Sahibinden.com araç alım satım düzenlemesi yaptı.

Astronomik bir şekilde artış gösteren otomobil fiyatları için hayata geçirilen satış yasağının Resmi Gazete'de yayınlanması ülkemizin ana gündem konularından birisi oldu. Bu düzenlemeye hukuki olarak itiraz etmeye hazırlananların yanı sıra düzenlemenin fiyatları etkilemeyeceğini düşenenler var.

Ticari amaçla otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araçları alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçmeyi hedefleyen bu düzenleme kapsamında, araç alım-satım işlemi yaparak gelir sağlayan şirketlerin artık sıfır otomobil satışı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobil satışı yasaklandı

Sahibinden'de sadece bayiler sıfır araç ilanı girebilecek!

Örneğin, bir galeri bayiye giderek sıfır otomobil satın alır ise, bu aracı en az 6 ay boyunca elinde tutması gerekecek. Bu araçların aynı zamanda satılmadan önce 6 bin km'ye ulaşmaları gerekiyor. Sahibinden.com bu düzenleme sonrasında kendi bünyesinde bazı değişikliklere gitti;

Sahibinden.com'da artık sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşını ilanı verebilecek.

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6000 km girilebilecek.

İlanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

Böylelikle; alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometre bilgisi ile görmeleri sağlanacak.

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı veren kişinin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenen 2022 Güncel Liste Fiyatı gösterilecek.

Bu değişiklikler 15 Eylül tarihinde devreye alınacak.