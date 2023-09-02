Rus Uzay Aracı Ay'a Zarar Verdi, Krater Oluştu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 uzay aracının Ay yüzeyine zarar vererek bir krater oluşturduğunu açıkladı. NASA'nın incelemesi, Ay'ın gizemini anlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), oldukça ilgi çeken bir açıklama yaptı. Uzay ajansının yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 uzay aracı Ay yüzeyine zarar verdi. Bu zarar sonucunda Ay yüzeyinde bir krater oluştu. İşte detaylar!

Luna-25 uzay aracı Ay'da 10 metre çapında krater oluşturdu!

Son yıllarda ülkeler arasında büyük bir uzay çalışması rekabeti söz konusu. Bu rekabet içine katılan ülkelerden biri de Rusya oldu. Rusya, bu ayın başında Luna-25 uzay aracını Ay'a göndermek amacıyla fırlattı. Bu adım üzerinde araçtan olumlu bir haberin gelmesi beklendi.

Tüm bu adımların yanı sıra birkaç hafta önce Luna-25, korkutan bir durumla karşı karşıya kaldı. Uzay aracı iniş denemesi sırasında kontrolden çıktı ve Ay yüzeyine çarptı. NASA'nın uzay yörüngesinde yer alan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) adlı aracı ise bu çarpma sonucunda meydana gelen durumu fotoğrafladı.

Rus uzay aracında "anormal durum" meydana geldi!

Ortaya çıkanlara göre çarpma sonucunda Ay yüzeyinde tahmini 10 metre çapında bir krater oluştu. NASA, 27 Haziran 2020 ve 24 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki fotoğrafları karşılaştırdı. Bununla birlikte yeni oluşan krateri de belirlemiş oldu.

Uzay ajansı, bu çarpma noktasına yakın bir yerdeki bu kraterin, doğal bir etkiyle değil, uzay aracı etkisiyle oluştuğunu düşünüyor. Rusya ise Luna-25'in neden düştüğünü araştırmak için bir komisyon kurdu. Komisyon ise sorunun ne olduğunu bulmayı amaçlıyor.

Birçok Ay görevi başarısızlıkla sonuçlansa da son kaza, Rusya'nın bu zamana kadarki en etkili kazası olarak yer aldı. Bunun yanı sıra NASA'nın bu krateri incelemesi de Ay'ın gizemini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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