Rus Silah Üreticisi Kalashnikov İnsansız Hava Aracı Üretimine Başladı

ST. PETERSBURG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Rus silah üreticisi Kalashnikov Concern, insansız hava aracı üretimine başladığını duyurdu.

Şirketin basın bürosundan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Kalashnikov, "özel araçlar bölümü" adıyla yeni bir bölüm kurdu. Bu bölümün ana görevi, güdümlü gezici mühimmat bileşik ürünleri üretmek. Bu ürünler, karada yüksek hassasiyetle uzaktaki tekil ve grup düşman hedefleri imha edecek şekilde tasarlanacak.

Kalashnikov Concern Başkanı Alan Lushnikov, yeni bölümün 2024'e kadar gezici mühimmat ve keşif insansız hava araçları gibi insansız hava araçlarının üretimini çoğaltacağını kaydetti.

Rusya'nın önde gelen silah üreticilerinden biri olan Kalashnikov Concern, otomatik ve dürbünlü muharebe silahları, güdümlü top mühimmatları ve çok geniş yelpazede yüksek hassasiyete sahip silahlar üretiyor. Şirket, Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksinin bir parçası konumunda.