Renault Fiyat Listesi 2024

Sevilen Fransız otomobil markası Renault 2024 yılına sıkı bir giriş yaptı. 2023 yılında yenilenen ve adından sıkça söz ettiren yeni Clio ile birlikte, Austral, Megane E-Tech gibi yeni modelleri yollarda görmeye oldukça alıştık. Peki Renault fiyatları ne alemde? Bugün bir Renault almaya kalktığınızda ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte sizin için derlediğimiz Renault fiyat listesi haberimiz…

Renault fiyat listesi! Nisan 2024 güncel fiyatlar!

Fransız otomotiv devi Renault, özellikle 2024 yılında elektrikli ve hibrit otomobiller alanında büyük atılımlar yaptı. Megane E-Tech, Austral gibi SUV model ailesi içerisinde yer alan modeller hem verimlilik hem de konfor anlamında büyük yetenekler sunuyor.

Tabi bununla birlikte Renault fiyat listesi de oldukça merak ediliyor. İşte sizin için derlediğimiz Renault fiyat listesi:

Yeni Clio fiyat listesi

Equilibre 1.0 SCe 65 hp942.000 ?Equilibre 1.0 TCe 90 hp973.000 ?Equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp1.024.000 ?Equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp1.075.000 ?Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp1.101.000 ?Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp1.229.000 ?Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp1.495.900 ?

Taliant fiyat listesi

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg864.900 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg914.900 ?

Zoe E-Tech fiyatları

Intense R1351.352.000 ?

Captur fiyat listesi

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.550.000 ?

Megane E-Tech fiyatları

Techno EV60 220 hp1.634.000 ?Iconic EV60 220 hp1.764.000 ?

Megane Sedan fiyat listesi

Joy 1.3 TCe 140 bg1.182.000 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg1.286.900 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg1.311.900 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg1.424.000 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.618.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg1.495.900 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.649.000 ?

Austral fiyatları

Techno mild hybrid 160 hp auto1.605.000 ?

Koleos fiyat listesi

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg2.033.900 ?

Volkswagen fiyat listesi [2024 Mart]

Peki siz Renault fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sıfır otomobil satın almak zor mu? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın…