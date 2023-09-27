PTT Teknoloji ile BinBin Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri İş Birliği

Ptt Teknoloji) ile BinBin arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında iş birliğinin artırılması, son kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği ön protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, dünya genelinde 5 ülkede toplamda 19 şehirde hizmet veren mikromobilite şirketi BinBin ile PTT Teknoloji arasında çeşitli iş birlikleri geliştirilecek. Bu kapsamda AUS alanında mevcut uygulamaların entegre edilmesi, AUS ve mobilite alanında ortak Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmesi, halihazırda yürütülen projelere ilişkin ortaklıklar kurulması, mevcut AUS ürün ve hizmetlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerde teknik ve idari konularda karşılıklı kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

ABDİK: ÜLKEMİZDE MİKROMOBİLİTE SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

BinBin CEO'su Kadir Abdik, PTT Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2019 yılında kurulduğumuzdan bu yana, ülkemizin mikromobilite alanında gerçekleşen dönüşüm yolculuğunda aktif bir rol üstleniyoruz. Geçen 4 yıl içinde, mikromobilite kültürünü şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Bu deneyime sahip şehirlerin yanı sıra, bu kültürü daha fazla yaygınlaştırabileceğimiz şehirlerde de hizmet ağımızı genişletmeye odaklanıyoruz. PTT Teknoloji ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin ülkemizde mikromobilite sektörünün büyümesi açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu vesileyse iş ortaklarımızın gereksinimlerine ve beklentilerine uygun iş birlikleri kurarak, mikromobilite ekosistemine daha fazla değer katmayı hedefliyoruz."

TAŞKIN: MİKROMOBİLİTE ARAÇLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

PTT Teknoloji Genel Müdürü Ali Taşkın ise "Geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz TRota MaaS uygulamamız ile vatandaşlarımıza uçtan uca bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Şehirlerarası toplu taşıma araçları, şehir içi toplu taşıma araçları, paylaşımlı araçlar gibi pek çok ulaşım modunda, TRota'ya entegre olan tüm hizmet sağlayıcıların hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden erişilebilecek; rota planlama, ödeme ve rezervasyon işlemleri tek bir uygulamadan gerçekleştirilebilecek, daha verimli bir yolculuk için birden çok ulaşım modunun tek bir uygulama üzerinden kullanılmasına imkan sağlanacak. Bu kapsamda, özellikle son kilometrede yani toplu taşıma araçları ile ana arterler üzerinde gerçekleştirilen ulaşımın son noktaya kadarki bölümünde tamamlayıcı rol oynayan mikromobilite araçlarına büyük önem veriyoruz. BinBin ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinin de ülkemizde bütüncül ulaşım anlayışının gelişmesi, mikromobilite ve akıllı ulaşım sektörlerinin büyümesinde önemli bir rol oynacağına inanıyoruz."

Geliştirilmeye devam eden TRota çok yakında ilk olarak Konya'da faaliyete geçecek ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu taşıma araçlarının yanı sıra diğer ulaşım modlarına da erişim imkanı sunacak.

TROTA HAKKINDA:

TRota, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDHAM Başkanlığı desteğiyle, PTT Teknoloji ve İnnova Konsorsiyumu tarafından geliştirilmekte olan Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS - Mobility as a Service) uygulamasıdır. TRota ile şehir içi ve şehirlerarası farklı ulaşım modları entegre edilerek vatandaşlarımıza; planlanabilir, öngörülebilir, hızlı ve ekonomik bir yolculuk deneyimi sunulması, toplu taşımanın teşvik edilmesi, yolculuk sürelerinin kısaltılması ve farklı ulaşım hizmetlerinde planlama, ödeme ve rezervasyon özelliklerine tek bir arayüzden erişilmesini sağlayarak yolcu odaklı bir ulaşım deneyimi sunulmasını hedeflenmektedir. Geliştirilmeye devam eden TRota çok yakında ilk olarak Konya'da faaliyete geçecek ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu taşıma araçlarıyla anlaşmalı ulaşım araçlar ve hizmetlerine entegre bir şekilde erişim imkanı sunacaktır.