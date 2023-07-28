PS5'e 2 TB SSD Takıldı! Depolama Alanı Artırıldı

En çok kullanılan oyun konsollarından olan PS5'in mevcut 825 GB depolama alanı, 2 TB SSD takılarak artırıldı. Videoda performans ve maliyet detayları paylaşıldı.

En çok kullanılan oyun konsollarından olan PS5'in mevcut 825 GB depolama alanını artırdık. Nasıl bir performans aldık ve ne kadara mal oldu? Cevabı videomuzda.

PS5'e 2 TB SSD taktık! – Uygun fiyata büyük çözüm!

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SSD satın almak için:

2 TB: https://bit.ly/4723iK1

1 TB: https://bit.ly/3rPa3P5

512 GB: https://bit.ly/3q7YD8x

Bu videomuzda konsol keyfinizi ve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan Hiksemi Future 2 TB M.2 SSD modelinin gücünü PS5'te test ettik. Ürün hakkında daha fazla bilgi için açıklamalar kısmında linke tıklayabilirsiniz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Aynı zamanda bilgisayardan oyun konsollarına deneyiminizi artıran Hiksemi Future SSD, PCIe 4.0 arayüzünün gücünü kullanırken, daha fazla kullanım alanı sağlamak için PCIe 3.0 ile geriye dönük uyum sağlarken PCIe 3.0'ın iki katı veri aktarım hızı sunuyor.

PCIe 4.0 Gen 4×4 arabiriminden güç alan Future SSD, 7,450 MB/s'ye kadar okuma hızları, 6,750 MB/s'ye kadar da okuma hızı sunuyor.

PlayStation 5 (PS5) konsolunda SSD montajı aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirilebilirsiniz:

PS5 konsolunu üzerinde koruyucu bir malzeme bulunan düz bir yüzeye yerleştirin ve tabanını çıkarın.

PS5 konsolunu PS logosu aşağı dönük ve güç düğmesi size göre karşı tarafa bakacak şekilde konumlandırın.

Kapağı nazikçe sağ elinizle kaldırın.

Sol elinizin parmaklarını kullanarak PS5'i sabitlerken, sol başparmağınızla kapağı kaydırarak çıkarın.

Kapağı kaldırdığınızda, genişletme yuvasının üstünde üstten tek bir vida ile sabitlenmiş uzun bir dikdörtgen kapak göreceksiniz.

Yıldız tornavidayı kullanarak vidayı sökün ve kapağı kaldırarak çıkarın. Vidayı, konsol fanına düşürmemeye dikkat edin.

Genişletme yuvası kapağını kaldırdıktan sonra, dört genişletme yuvasının bulunduğu yeşil bir alan göreceksiniz.

Geçerli yuvadaki vidayı ve ara parçayı yuvadan çıkarın.

Vida bir kenara koyun ve ara parçayı M.2 SSD'nizin boyutuna karşılık gelen oluğa yerleştirin.

SSD'nizi genişletme konektörünün girintisiyle hizalayın ve çaprazlamasına yukarı bir konumdan başlayarak sürücünüzü sonuna kadar yerine sokun.

SSD'yi aşağı doğru eğin ve vidayla ara parçasına sabitleyin.

Kapak, üst kenardan biraz uzakta olacak şekilde yerine kaydırarak tekrar takın. Kapak doğru bir şekilde oturduğunda bir tıklama sesi duyarsınız.