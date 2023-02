PS Plus kullanıcıları 19 oyunu birden kaybedecek!

Sony, PlayStation kullanıcıları arasında oldukça popüler olan bir kütüphaneyi kapatmaya karar verdi. Şirketin açıklamasına göre PS Plus Collection, Mayıs ayında tüm PlayStation Plus abonelik katmanlarından kaldırılacak. PS Plus Koleksiyonu'nda Battlefield 1, God of War ve Resident Evil 7: Biohazard gibi yapımlar bulunuyor.

PS Plus Koleksiyonu kapanıyor, işte yapmanız gerekenler

Koleksiyon; Bloodborne, God of War, Resident Evil 7 ve Monster Hunter World gibi popüler 19 adet PlayStation 4 oyununu içeriyor. Mayıs ayında kapatılacak olsa da, bu 19 oyunu kütüphanenize eklemeniz hala mümkün.

Sony'nin açıklamasına göre oyunlar, 9 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak indirilemeyecek. Ancak kullanıcılara 9 Mayıs'tan önce kütüphanelerine ekleme hakkı tanınacak. Essential veya daha yüksek katmanlı PS Plus abonesi olan PS5 sahipleri, bu oyunları ücretsiz olarak alabilir.

Oyunlar, indirmeye gerek kalmadan kitaplığa eklenebilir, bu nedenle koleksiyona göz atmanız ve ilginizi çekebilecek oyunları seçmenizi öneriyoruz. PS Plus Collection'daki oyunların oldukça popüler olduğunu düşünürsek, hepsini kitaplığınıza eklemenizde fayda var.

İşte PS Plus Koleksiyonu ile sunulan oyunlar:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of US Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

PS Plus Koleksiyonu 9 Mayıs'ta sona erecek. Ancak PS Plus abonelerine 7 Şubat'tan itibaren yeni yapımlar sunulacak. Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek oyunlar arasında Evil Dead: The Game, OlliOlli World, Destiny 2: Beyond Light ve Mafia: The Definitive Edition bulunuyor.

Peki bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.