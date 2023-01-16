Popüler GTA oyununun Epic Games'e ekleneceği iddia edildi!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazaları arasında yer alan Epic Games Store, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise platforma bu hafta, indirimli şekilde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ekleneceği iddia edildi.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın Epic Games'e ekleneceği iddia edildi!

Rockstar Games tarafından geliştirilip yayınlanan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive, yine aynı şirkete ait olan GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yenilenmiş sürümlerini bir arada sunuyor. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, oyuncular tarafından oldukça ciddi eleştirilere maruz kaldı. Hatta bu duruma karşı Rockstar Games yetkilileri, hayal kırıklığı için özür dilemişti.

Oyun dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen ünlü analist Billbilkun, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive'in, 19 Ocak Perşembe günü Epic Games'te satışa sunulacağını iddia etti. Hatta oyunun platforma eklenmesine özel, 1 hafta boyunca yüzde 50 indirimle satılacağını belirtti.

Sevilen GTA oyununa veda edin!

Billbilkun için oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından birisi diyebiliriz. Zira kendisi, son 15 aydır PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek tüm ücretsiz oyunları, doğru şekilde sızdırdı. Şu anki GTA iddiasının doğru olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, şu anda yalnızca Rockstar Games Store'da mevcut. Oyunun Epic Games bir yana, Steam'e de eklenmesi düşünülüyor. Öyle ki daha önce ortaya atılan sızıntılar da bunu destekler nitelikte.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon RX

RAM: 16 GB

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

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