PlayStation Vita, Android ile geri dönüyor!

Emülatörler, yeni işletim sistemlerinde eski oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için yıllardır önemli bir platform haline geldi. Popüler PlayStation Vita emülatörü ise nihayet Android için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Vita3K isimli PS Vita uygulaması, artık Android kullanıcıları tarafından test edilebilir.

Android için PS Vita emülatörü Vita3K

İlk olarak 2018'de geliştirilen Vita3K, yıllar içinde daha fazla oyun desteği aldı. Hala her Vita oyununu çalıştırabilecek kapasitede olmasa da; Persona 4, Uncharted, Hotline Miami gibi birçok popüler yapımı destekliyor.

Vita3K'nın Android uygulaması şimdilik temel düzeyde. Henüz tamamen kullanışlı bir arayüze sahip değilken, üst düzey kapasiteli yapımları da desteklemiyor. Bununla birlikte ilk sürüm, sadece Qualcomm yonga setlerinde bulunan Adreno ile kullanılabiliyor. Vulkan desteğine sahip olduğu için Android'de sorunsuz bir deneyim sunuyor.

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Vita3K'yı denemek isterseniz Android 7.0 Nougat veya sonraki sürümünü çalıştıran ve Vulkan 1.0 veya sonraki sürümünü destekleyen bir Android cihaza ihtiyacınız olacak. Proje açık kaynaklı ve GPLv2 lisansına sahip. Ancak açıklamaya göre, Android sürümünün kaynak kodu birkaç ay boyunca kullanılamayacak. Vita3K'yı test etmek isterseniz bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Android'e gelen Vita3K emülatörü, PlayStation Vita oyunlarını mobil cihazda yeniden denemek isteyen oyuncular için heyecan verici bir haber. Emülatör hala devam eden bir çalışma olsa da, Android'e gelmesi proje için önemli bir kilometre taşı. Gelecekte iOS'a gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

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