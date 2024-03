PlayStation Store'da Temel Seçimler İndirimleri Başladı

Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Oldukça heyecan yaratan bu kampanya ile beraber birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İşte bu son indirimler sırasında en fazla öne çıkan oyunlar…

Temel Seçimler indirimleri sırasında en çok göze çarpan oyunlar

İndirim kapsamında EA SPORTS FC 24, 1.425 TL'den 285 TL'ye indi. Yani tam yüzde 80 oranında bir düşüş söz konusu. Bununla beraber gizlilik seven kişilerin mutlaka deneyimlemesi gereken Assassin's Creed Mirage ise, 1.049 TL yerine 629,40 TL oldu. Kampanyanın 28 Mart tarihine kadar süreceği belirtiliyor.

Bu yıl piyasaya sürülen Prince of Persia The Last Crown fiyatı, yüzde 40'lık indirimin ardından 919 TL'den 551,40 TL'ye düştü. Diğer yandan hayatta kalma oyunu The Forest ise 429 TL yerine 150,15 TL'ye sizin olabilir.

PlayStation Store Temel Seçimler indirimleri arasında dikkat çeken oyunlar şu şekilde:

Stray – %34 indirim ile 494,34 TL

Dead Island 2 – %45 indirim ile 961,65 TL

Mortal Kombat – %80 indirim ile 69,80 TL

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition – %40 indirim ile 185,40 TL

Assassin's Creed Valhalla – %75 indirim ile 117,50 TL

Assassin's Creed Origins: Gold Edition – %80 indirim ile 71,80 TL

Call of Duty: Modern Warfare – %67 indirim ile 154,77 TL

Call of Duty: WWII-Gold Edition – % 67 indirim ile 83,82 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition – %80 indirim ile 45,80

Call of Duty: Black Ops 4 – %67 indirim ile 154,77 TL

Days Gone – %60 indirim ile 399,60 TL

