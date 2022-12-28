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GTA Vice City, PlayStation Plus'tan kaldırılıyor

Teknoloji Haberleri

GTA Vice City, PlayStation Plus'tan kaldırılıyor

PlayStation Plus, Şubat 2023'te platformdan kaldırılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede sevilen GTA Vice City Definitive Edition da yer aldı.

Oyuncuların çevrimiçi oyunlara, modlara ve özel içeriklere erişmesini sağlayan abonelik bazlı hizmet Playstation Plus, önümüzdeki yılda platforma veda eden yapımları paylaştı. Bununla beraber GTA serisinin sevilen oyunu da PS Plus'tan kaldırılacak.

GTA VICE CITY, PLAYSTATION PLUS'TAN KALDIRILIYOR

Playstation Plus, her ay düzenli olarak platforma yeni eklenecek ve kaldırılacak oyunları paylaşıyor. Öyle ki geçtiğimiz dakikalarda Şubat 2023 itibariyle kaldırılacak oyunları açıklayan PS Plus, GTA Vice City – The Definitive Edition'ı Oynamak için Son Şans bölümüne ekledi. Bu da oyunun platformdan kaldırılacağı anlamına geliyor.

Playstation Plus ve Rockstar Games tarafından ise GTA Vice City – The Definitive Edition'ın kaldırılma sebebine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Şubat 2023'te Playstation Plus'tan kaldırılacak tüm oyunlar şu şekilde sıralandı;

  • GTA Vice City – The Definitive Edition
  • Agatha Christie: The ABC Murders
  • The Book of Unwritten Tales 2
  • Rad Rodgers
  • SkyDrift Infinity
  • Sparkle Unleashed
  • The Turing Test
  • Sine Mora EX
  • Pure Farming 2018

Yukarıda yer alan Pure Farming 2018'in kaldırılacağı net tarihi belli değil. Diğerler oyunlar ise 21 Şubat 2023 itibariyle PlayStation Plus kütüphanesine veda edecek. Oyuncular, bu yapımları PS Plus aboneliğinin dışında satın alarak oynayabilirler.

PlayStation Plus abonelik planları


Deluxe Extra Essential
1 aylık abonelik 70.00 TL60.00 TL40.00 TL
3 aylık abonelik 190.00 TL165.00 TL100.00 TL
12 aylık abonelik 460.00 TL400.00 TL240.00 TL
Öne çıkan ayrıcalıkları Klasikler kataloğu,
oyun deneme sürümleri		Oyun kataloğu,
Ubisoft+ klasikleri		Aylık oyunlar,
çevrimiçi çok oyunculu,
özel indirimler
Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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