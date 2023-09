PlayStation Plus Eylül 2023 Ücretsiz Oyunları Açıklandı

PlayStation oyuncuları için Plus Extra ve Premium üyelikleri için Eylül ayı ücretsiz oyun içerikleri açıklandı. Oyunlar arasında Sid Meier's Civilization VI ve Star Ocean: The Divine Force gibi popüler oyunlar yer alıyor.

PlayStation oyuncuları için önemli özelliklerden biri de Plus Extra ve Premium gibi aylık üyelikler. Her ne kadar üyelik ücretleri oldukça zamlanmış olsa da bu üyelikler oldukça avantajlı ücretsiz oyun tekliflerine sahip. Buna göre PlayStation, Plus Extra ve Premium üyelikleri için Eylül ayı ücretsiz oyun içeriklerini açıkladı.

Playstation Plus Extra ve Premium üyeleri için ücretsiz oyun sürprizleri

Aslında bu listede yayınlanan her oyun yakın bir zamanda sızdı. Buna karşın PlayStation oyuncuları Sid Meier's Civilization VI gibi oyunların gelip gelmeyeceğine emin olmak istiyordu. Yine yapılan sızıntıların dışında da ücretsiz oyunlar karşımıza çıktı.

Sid Meier's Civilization VI (PS4) özellikle strateji türüne tutkun oyunculara hitap ediyor. Oyunda her medeniyet tarihi karakterleriyle temsil ediliyor. Oldukça uzun soluklu ve zorlayıcı olan oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamak zor olabiliyor.

PlayStation Plus Extra ve için sunulan diğer bir oyun ise Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5) ve aynı serinin Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4) oyunları. Square Enix tarafından geliştirilen oyun, uzay yolculuğu ve gerçek zamanlı uzay savaşlarına odaklanan bir RPG oyunu.

https://shiftdelete.net/playstation-plus-eylul-2023-ucretsiz-oyunlari-aciklandi

Premium için sunulan diğer Star Ocean oyunları ise şöyle: Star Ocean First Departure R (PS4), Star Ocean: Till the End of Time (PS4), Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster (PS4) şeklinde.

PlayStation Plus Extra için sunulan diğer oyunlar ise şu şekilde:

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4, PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Unpacking (PS4, PS5 )

Planet Coaster: Console Edition (PS4, PS5 )

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4, PS5 )

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4, PS5 )

Call of the Sea (PS4, PS5 )

West of Dead (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4, PS5 )

Plus Premium için ise Star Ocean dışında, Dragon's Crown Pro (PS4)

Bildiğiniz gibi PlayStation, Plus standart, Extra ve Premium olarak üç sürümü mevcut. Sony, her sürümde farklı oyunları kütüphaneye ekliyor. Eğer üst sürüm aboneliğe sahipseniz, alt sürümlere gelen oyunlara da sahip olabiliyorsunuz.