Playstation Plus, 880 TL'lik oyunları ücretsiz verecek!

Playstation Plus ocak ayı oyunları belli oldu! Sistem, toplamda 880 TL değerinde olan oyunları önümüzdeki ay ücretsiz verecek.

PlayStation'un abonelik bazlı oyun servisi Playstation Plus, oyuncuların çevrimiçi çok oyunculu modlara ve bazı abonelere özel içeriklere ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sistem, oyunculara her ay genellikle ayın son günlerinde açıklanan 3 yeni oyun sunuyor. Öyle ki Playstation Plus Ocak ayı itibariyle verilecek oyunlar belli oldu. İşte detaylar…

Playstation Plus Ocak ayında verilecek oyunlar sızdırıldı!

Toplamda 880 TL değerinde olan oyunların haberi, daha önceki sızıntıları doğru çıkan ve sektördeki güvenilir isimlerden biri olan bilbil-kun adlı kullanıcıdan geldi. İddiaya göre Playstation Plus, Ocak ayında Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5), Fallout 76 (PS4) ve Axiom Verge 2 (PS4/PS5) oyunlarını verecek.

Söz konusu oyunlar tüm Playstation Plus üyelerine Ocak 2023 itibariyle erişime sunulacak. Fallout 76, halihazırda Playstation Plus Extra versiyonunda bulunuyor. Fakat artık klasik abonelik kullanıcıları da oyunu oynayabilecek.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun, Sith'in İntikamı olaylarından 5 yıl sonraki zaman diliminde Cal Kestis'in hikayesini anlatıyor. İlk oyunun devamı niteliğinde olan Star Wars Jedi: Survivor ise, 17 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Böylece Sony, oyunculara yeni oyun gelmeden önce ilk oyunu oynamalarını sağlayacak.

Fallout 76

Ocak ayında Playstation Plus abonelerine sunulacak bir diğer oyun ise Fallout 76. Geçtiğimiz günlerde 13.5 milyonu aşkın oyuncu sayısına ulaşıp adeta küllerinden yeniden doğan oyun, post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Çok oyunculu sistemi ve içerik eksikliği nedeniyle çok sayıda eleştiri alan yapım, Bethesda'nın getirdiği yeni güncellemeler ile birlikte bu sorunları çözmüş gibi görünüyor.

Axiom Verge 2

2015 yılında çıkışını gerçekleştiren ilk oyunun devamı niteliği taşıyan oyun, Metroidvania öğeleriyle birlikte kayıp kızını bulmak için Antarktika'ya giden milyarder Indra Chaudhari'yi konu alıyor. Yapım, ilk oyununa benzer taraflarına rağmen yeni karakterler ve yeni özel güçler gibi çeşitli özellikler sunuyor.

