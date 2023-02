PlayStation Plus, 6.460 TL değerindeki oyunları ücretsiz veriyor!

PlayStation Plus şubat ayı oyunları belli oldu. Bu ay verilecek yeni oyunların değeri ise 6.460 TL şeklinde. İşte o oyunlar...

Sony'nin abonelik bazlı oyun sistemi Playstation Plus, her ay yeni oyunlar vermeye devam ediyor. Sistem bu ay Premium, Extra ve Essential abonelik sistemlerine yeni oyunlar katacak. Listede Horizon Forbidden West gibi AAA kalitede oyunlar da bulunurken liste toplamda 6.460 TL değerinde. İşte o oyunlar…

Playstation Plus şubat ayı yeni oyunları belli oldu!

Sabah yapılan sızıntının ardından Sony'den resmi açıklama gecikmedi. Bir blog yazısıyla 21 Şubat tarihinde ulaşılabilir olacak oyunların listesini yayınlayan Sony, bu ay büyük çaplı oyunları sistemine ekleyerek oyuncuları memnun etmeye çalışacak.

Playstation Plus şubat ayında verilecek oyunlar şu şekilde:

Horizon Forbidden West (PS4, PS5- Extra ve Premium)

The Quarry (PS4, PS5- Extra ve Premium)

Resident Evil 7 biohazard (PS4- Extra ve Premium)

Outriders (PS4, PS5- Extra ve Premium)

Scarlet Nexus (PS4, PS5- Extra ve Premium)

Borderlands 3 (PS4, PS5- Extra ve Premium)

Tekken 7 (PS4- Extra ve Premium)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4- Extra ve Premium)

Earth Defense Force 5 (PS4- Extra ve Premium)

Oninaki (PS4- Extra ve Premium)

Lost Sphear (PS4- Extra ve Premium)

I am Setsuna (PS4- Extra ve Premium)

The Forgotten City (PS4, PS5- Extra ve Premium)

The Legend of Dragoon (PS1- Premium ve Classics)

Wild Arms 2 (PS1- Premium ve Classics)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1- Premium ve Classics)

Destroy All Humans! (PS4- Premium ve Classics)

Far Cry 6 kısa süreliğine ücretsiz oluyor! Nasıl alınır?

Playstation Plus abonelik planları