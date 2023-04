PlayStation 5 satışları tüm zamanların zirvesinde!

Yıl boyunca çıkış yapan Hogwarts Legacy ve Dead Space Remake gibi oyunlar, konsol satışlarının pozitif yönde ivmelenmesini sağladı. The Last of US gibi PS özel oyunlarının da popüler hale gelmesiyle, Sony'de yüzler gülmeye başladı. PlayStation 5 satışları geçtiğimiz yıla kıyasla rekor kırdı.

PlayStation 5, adet bazında yılın çok satan konsolu oldu

2020 yılında PlayStation 5 piyasaya sürüldüğünde stok bulmak çok zordu. Ancak günümüzde stok sorunları çözüldü ve fiyat noktasında rekabetçi bir hale geldi. Analist Matt Piscatella tarafından yapılan son araştırma ise oyun donanımlarına yapılan harcamaların bir yıl öncesine kıyasla yüzde 68 arttığını gösterdi.

Oyun endüstrisindeki harcamanın son dönemde 888 milyon dolara çıktığı gözlemlendi. Bu büyüme, 2022'nin aynı zamanlarına kıyasla hem dolar hem de adet bazında en çok satan konsol olan PlayStation 5'ten kaynaklanıyor.

shiftdelete.net/playstation-5-pro-cikis-tarihi

PS5'in başarısı yalnızca donanım rekorlarını kırmakla kalmadı, aynı zamanda önceki tüm PlayStation konsollarını geride bıraktı. Yeni nesil konsolun geliri, sadece önceki modellere göre değil, tüm oyun konsollarına kıyasla sektör tarihinin en büyük ilk çeyreğine imza attı.

Ancak Sony, konsol dünyasındaki rekabeti daha da kızıştırmak istiyor. Buna göre PlayStation 5'in Pro versiyonunun üzerinde çalışıldığına dair söylentiler dolaşmaya başladı. PlayStation 5 Pro test aşamasına girdi. Sony, PS5 Pro'yu 2024'ün sonlarında piyasaya sürmek istiyor olabilir.

Özellikle God of War: Ragnarök ve Horizon Forbidden West gibi oyunların çıkmasıyla, PlayStation 5'in satışlarının başarısını devam ettireceği kesini gibi görünüyor.

Peki sizler PlayStation 5 satışları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.