Pentagon'un Gizemli Uzay Mekiği X-37B, Falcon Heavy ile Yeniden Uzaya Gidiyor

Pentagon'un gizemli insansız mekiği X-37B yeniden uzaya dönmeye hazırlanıyor. Yedinci görevine çıkacak olan gizemli insansız uzay aracı için Elon Musk'da devreye girdi. Buna göre uzay aracını SpaceX, Falcon Heavy ile fırlatacak. Bu anlamda uzay aracı bir yıl sonra yeniden görev yapmış olacak. Peki ama Pentagon insansız uzay mekiği, nasıl bir göreve sahip?

Gizemli, Pentagon insansız uzay mekiği, Falcon Heavy ile yeniden uzaya gidiyor

SpaceX son yıllarda NASA ile yaptığı anlaşmalar ve ISS'ye astronot taşıyan ilk özel şirket olma gibi unvanlarla karşımıza çıktı. Ancak, Pentagon'un on yıldan fazla bir süredir kullandığı ve görevini sır gibi sakladığı X-37B insansız uzay mekiği, SpaceX'e emanet.

Ancak, SpaceX bu görevi ilk defa icra etmiyor. Daha önce de Falcon 9 roketiyle 2018 yılında da bir fırlatmada yer aldı. Ancak Pentagon, gizemli X-37B mekiği için ilk defa ağır yük fırlatma roketi kullanacak.

X-37B gizemli insansız uzay mekiği, görüntü olarak minyatür bir uzay mekiğini andırıyor. Daha önce uzay sınırlarında görev yapan mekik, şimdi ise çok daha uzak bir hedefe konumlanabilir. Uzmanlara göre Falcon Heavy gibi uzay mekiği fırlatan güçlü bir roketin kullanılmasının başka bir anlamı olamaz.

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ABD Uzay Kuvvetleri yani Space Force ise görev hakkında açıklama yaptı. Buna göre Pentagon OTV-7 adı verilen uçuşun amacı şu şekilde açıklıyor:

"Uzay alanı farkındalık teknolojileriyle deneyler yapmak ve NASA malzemelerine yönelik radyasyon etkilerini araştırmak"

Bu görev ifadesinde yer alan "Uzay alanı farkındalık teknolojileri" ise tartışma yarattı. Bu anlamda ABD'nin diğer ülke uydularının faaliyetlerini inceleyeceği teoriler arasında. NASA malzemelerinden kasıtsa, uzun süreli uzay uçuşlarında bitkilerin nasıl tepki vereceği şeklinde açıklandı. NASA Seeds-2 adlı proje, uzay kolonileşmesi gibi geleceğe dair senaryolar açısından da önem arz ediyor.

Kasım 2022'de dünyaya dönen uzay mekiği için fırlatma bugün yapılacaktı. Ancak hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle fırlatma yarına sarkmış durumda. Son görevinde uzayda 908 gün kalan insansız uzay mekiğinin yeni görevinde ne kadar uzayda kalacağı ise bilinmiyor.

Aslında gizemli uzay mekiği için yörünge açıklanmasa da bir çok kez amatör uzay kaşifleri aracı tespit etmeyi başardı. Buna karşın X-37B 17 yıldır görevde olmasına karşın Boeing şimdiye kadar iki ayrı araç tasarladı. Yani bu görevlerde aynı yapıda olsa da iki farklı araç görev aldı. Ancak Boeing'in ilk görevde 270 gün uzayda kalabileceği düşünülen uzay aracı bu süreyi bir çok kez aştı. Son görevde ise bu konuda rekor kırdı ve 900 günün üzerinde uzayda kalmayı başardı.