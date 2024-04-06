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Oyun Dünyasında Sıra Dışı Rekor Denemesi

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Oyun dünyasında alışılmışın dışında bir rekor denemesi geldi. Bir bilgisayar oyuncusu, oyunlarda en fazla ban yeme sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı macera, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasında hayretler uyandırdı.

Oyunculukta yeni oyun trendi: Ban rekoru kırmak

Bir bilgisayar oyuncusu olan Xeonir, oyun dünyasında sıra dışı bir rekor peşinde. Amacı, Valve Anti-Cheat (VAC) tarafından korunan oyunlarda 100, diğer oyunlarda ise ekstra 100 ban elde etmek. Şimdiye kadar yaklaşık 200 ban başarısına ulaşan Xeonir, bu alanda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

VAC, hile yapan oyuncuları tespit edip ban veren bir sistem. Xeonir'in bu sistem tarafından korunan oyunlarda banlanma süreci, sürekli yeni oyunlar satın almak ve hile yaparak dikkat çekmekten geçiyor. Valve, hile yapan oyuncuları genellikle kendi oyunlarının çoğunda kalıcı olarak banlıyor.

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Xeonir, Steam'de sadece bu rekora ulaşmak için 3 bin 500 dolardan fazla harcadı. Ayrıca, bazı oyunlarda hile yaparak veya oyun geliştiricilerinden banlanma talebinde bulunarak ban elde etmeye çalıştı. Killing Floor 2 ve Garry's Mod gibi oyunlarda uzun süre hile yapmasına rağmen herhangi bir ban almadı.

Xeonir, topluluğa karşı bir vicdan azabı hissetmediğini belirtiyor. Oyunlarda ban yemenin vehile yapmanın oyun kültürünün bir parçası olduğunu ve diğer oyuncuların istedikleri zaman sunucuyu terk edebileceklerini ifade ediyor.

Xeonir'ın bu tuhaf hedefi, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasındaki dinamikleri sorgulamamıza yol açıyor. Bir oyuncunun hile yaparak ban rekoru kırmaya çalışması, oyun dünyasında nasıl bir etki yaratabilir? Bu durum, oyun kültürü ve toplulukları üzerinde ne tür tartışmaları tetikleyebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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