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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Mersin Taşucu açıklarına demirledi

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Mersin Taşucu açıklarına demirledi
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Türkiye'nin yerli ve milli enerji araştırma gemisi Oruç Reis, Somali'deki ilk kıtalar arası görevini tamamlayarak Mersin Silifke Taşucu açıklarına demirledi. Yakıt ve kumanya ikmalinin ardından yeni görev bölgesine hareket edecek.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen önemli enerji araştırma gemilerinden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de yürüttüğü ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamasının ardından yurda dönüş yolunda Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

Edinilen bilgilere göre, gemi yakıt ve kumanya ikmalinin yapılabilmesi amacıyla Taşucu açıklarında demirlerken, ikmal işlemlerinin ardından yeni görev bölgesine hareket edeceği öğrenildi.

Türk mühendislerinin katkılarıyla yerli ve milli imkanlar kullanılarak 2017 yılında inşa edilen Oruç Reis, Türkiye'nin denizlerdeki enerji arama faaliyetlerinde önemli görevler üstleniyor. Gemi, doğal kaynakların araştırılmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu incelemelerinde de kullanılabiliyor.

Deniz altında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabilme kapasitesine sahip olan Oruç Reis, sahip olduğu ileri teknoloji ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Özel olarak tasarlanan gemi 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.

Taşucu açıklarında demirleyen Oruç Reis'i gören vatandaşlar ise Türkiye'nin enerji alanındaki önemli sembollerinden biri olan gemiyi ilgiyle takip etti. Geminin bölgede kısa süre kaldıktan sonra yeni görevine uğurlanması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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