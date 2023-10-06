Oppo Find N3 Flip Küresel Pazarda Satışa Sunulacak

Oppo yeni katlanabilir telefonunu küresel pazarda satmak için hazırlanıyor. Ağustos ayında Çin'de yeni modeli Oppo Find N3 Flip'i tanıtan şirket, şimdi Hindistan'daki lansmana hazırlanıyor. Sonrasında ise Find N3 Flip küresel pazarda satılmaya başlanılacak.

Oppo Find N3 Flip ne zaman küresel pazarda satılacak?

Samsung'un hakim olduğu katlanabilir telefon pazarında Oppo da yüksek özellikli modelleri ile yer tutmaya devam ediyor. Yeni katlanabilir telefon modeli Find N3 Flip ile beğenileri toplayan şirket, cihazı ilk olarak Çin'de tanıtmıştı. Ardından küresel pazarda da satılacağını açıklayan Oppo, bunun öncesinde Hindistan'da bir lansman gerçekleştirecek. 12 Ekim'de gerçekleşecek bu lansmandan kısa bir süre sonra cihaz tüm ülkelerde görülecek.

Geçtiğimiz günlerde küresel versiyonu ile Geekbench'te görünen Oppo Find N3 Flip, CPH2519 model numarası ile karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre küresel pazara MediaTek Dimensity 9200 yonga seti ile girecek olan Find N3 Flip, 12 GB RAM bellekten güç alıyor. Ön tarafında 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sunuyor. İkinci ekran ise 3,26 inç büyüklüğünde ve 382 x 720 piksel çözünürlüğünde.

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50 Megapiksel Sony imzalı ana kamera ile gelen Oppo Find N3 Flip, bu kameranın yanında 48 Megapiksellik ultra geniş açılı kameraya ve 32 Megapiksellik telefoto kameraya yer veriyor. Ön tarafında da 32 Megapiksellik bir kamera taşıyan cihaz, kasanın altında 4300 mAh'lik bir pile yer veriyor. Bu pil için 44W hızlı şarj desteği sunan Find N3 Flip, Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile çalışıyor.

Oppo Find N3 Flip özellikleri!