OpenAI'nin CEO'su ve başkanı görevden alındı

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından başkan Greg Brockman da istifa etti. Bu olaylar OpenAI'nin geleceği hakkında belirsizlik yarattı.

Yapay zeka araştırma laboratuvarı ve ChatGPT 'nin geliştiricisi OpenAI, Greg Brockman'ın, CEO Sam Altman'ın aniden kovulmasından birkaç saat sonra görevinden ayrıldığını açıklamasıyla resmen iç karışıklıklara boğuldu.

Grek Brockman, ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ın kurucu ortağı ve başkanıydı

OpenAI'nin kamuya açık yüzü olan Altman'ın, yönetim kurulu tarafından yapılan bir incelemenin ardından, iletişimde şeffaflıkla ilgili sorunlar gerekçe gösterilerek görevden alınmasının ardından olaylar dizisi ortaya çıktı.

OpenAI'yi Altman'la birlikte kuran ve başkanlığını yürüten Brockman, yönetim kurulunun devam etmesi yönündeki arzusunu ifade etmesine rağmen firmadan istifa etti. Hem Altman hem de Brockman'ın ani çıkışları, yapay zeka alanında önemli bir rol oynayan ve şirketin yaklaşık yarısına sahip olan Microsoft tarafından desteklenen OpenAI'nin gelecekteki yönü hakkında belirsizlikler yarattı.

Kargaşa, OpenAI'nin baş bilim insanı Ilya Sutskever'in Cuma günü öğlen saatlerinde Altman'a görevine son verildiğini bildirdiği bir telefon görüşmesiyle başladı. Ardından OpenAI'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati geçici CEO olarak atandı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'da beklenmedik karar! CEO kovuldu

OpenAI, Brockman'ın yönetim kurulu başkanlığından istifa edeceğini duyurmuş olsa da, Brockman'ın yönetim kurulunun yönlendirmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek tamamen istifa etmeyi seçtiği görülüyor.

Altman'ın kovulmasının ardındaki nedenler açıkça açıklanmadı ve OpenAI ve Microsoft liderlik değişikliklerine yol açan koşullar hakkında yorum yapmamaya devam ediyor. Altman, OpenAI'ın kamuoyundaki imajını şekillendirmede ve yapay zeka ortamını etkilemede çok önemli bir rol oynamış ve şirketin ChatGPT başta olmak üzere büyük dil modelleri geliştirme çabalarına öncülük etmişti.

OpenAI, yapay zeka yarışında önemli bir oyuncu olduğu, ölçütleri belirlediği ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimini etkilediği için Altman ve Brockman'ın ayrılması Silikon Vadisi'nde şok etkisi yarattı. Özellikle Altman'ın ayrılması, Microsoft ile önemli bir ilişki de dahil olmak üzere ortaklıkların ve işbirliklerinin geliştirilmesinde etkili olduğu için bir boşluk bıraktı.

İç karışıklığa rağmen Microsoft, OpenAI ile ortaklığa olan bağlılığını ifade etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada OpenAI ile yapılan uzun vadeli anlaşmadan söz etti ve ortaklığa, teknoloji yol haritasına ve dünyaya anlamlı faydalar sunmaya olan bağlılıklarını yineledi.