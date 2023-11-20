OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman, Microsoft'a katılarak gelişmiş bir yapay zeka araştırma ekibine liderlik edecek.

Popüler yapay zeka robotu ChatGPT'yi geçen yıl piyasaya sürerek adından söz ettiren OpenAI'de işler pek de yolunda gitmiyor. Zira kısa süre önce şirketin Ceo'su Sam Altman görevinden alınmış ve yerine Twitch'in eski Ceo'su Emmett Shear getirilmişti. Altman'ın görevden ayrılmasıyla özellikle çalışanlarının tepkilerine maruz kalan OpenAI için bir önemli gelişme daha yaşandı. Zira Microsoft cephesinden bugün yapılan açıklamayla OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'ın Microsoft'a katılacağı duyuruldu.

OpenAI kurucuları Microsoft'a geçti

OpenAI'ın önemli yatırımcılarından ve aynı zamanda Microsoft CEO görevini üstlenen Satya Nadella, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'ın gelişmiş bir yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurdu. Nadella bununla birlikte şirketin yeni CEO'su Emmett Shear için de övgü dolu ifadeler kullanırken, bu değişikliklerin OpenAI ile olan ortaklıklarına herhangi bir zararı olmayacağını ifade etti.

"OpenAI ile ortaklığımıza bağlı kalıyoruz ve ürün yol haritamıza, Microsoft Ignite'da duyurduğumuz her şeyle yenilik yapmaya devam etme yeteneğimize ve müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklemeye devam etme becerimize güveniyoruz. Emmett Shear ve OAI'nin yeni liderlik ekibini tanımayı ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni, gelişmiş bir yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Başarıları için gereken kaynakları onlara sağlamak üzere hızla hareket etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

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Şu an için Microsoft cephesinden başka bir açıklama gelmedi. Burada iki yöneticinin de en kısa zamanda Microsoft'a katılması ve görevlerine başlaması bekleniyor. Öte yandan Satya Nadella'nın paylaşımına Sam Altman'dan cevap gecikmedi. Altman, paylaşıma "Görev devam ediyor" şeklinde bir yanıt verdi.

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