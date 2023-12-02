OpenAI, GPT Store'un açılışını erteledi

OpenAI, kullanıcıların özel GPT modeller geliştirmesini ve bunları sunmasını sağlayacak GPT Store özelliğinin açılışını erteledi. Mağaza üzerinden kullanıcılar tarafından geliştirilen GPT modlarına ulaşmak mümkün olacak.

OpenAI bir süredir CEO Sam Altman ile yaşanan olaylar ile çalkalanıyor. Ancak suların durulmasının ardından, şirket ChatGPT ile yeniden ilgilenmeyi başardı. Yeni açıklamada, kullanıcıların özel GPT modeller geliştirmesini ve bunları sunmasını sağlayacak GPT Store özelliğinin ertelendiği ifade edildi.

Kullanıcılara para kazandıracak GPT Store 2024'e kaldı

OpenAI, GPT Store isimli yeni eklenti mağazasının açılışını erteledi. Önümüzdeki yılın ilk aylarını hedef gösteren şirket, bu mağaza ile çok daha sosyal bir ChatGPT deneyimi yaratmak istiyor. Mağaza üzerinden kullanıcılar tarafından geliştirilen GPT modlarına ulaşmak mümkün olacak.

OpenAI, mağazayı ilk olarak geçtiğimiz haftalarda düzenlediği DevDay konferansında duyurdu. Geliştiricilere gönderilen bir notta, GPT Store'un Aralık ayında faaliyete geçmesinin planladığını söylemişti. Ancak şirket, gecikmeye neden olan "birkaç beklenmedik olay" yaşandığını ifade etti.

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Bu "birkaç beklenmedik olay" hakkında detay verilmedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda teknoloji dünyasını sarsan gelişmelerden kaynaklandığı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere OpenAI CEO'su Sam Altman görevinden atılmış ve birkaç gün sonra tekrar şirkete davet edilmişti.

Geliştiriciler şimdilik, GPT modellerini bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilecek. Ancak mağaza, bu modelleri dağıtmak ve geliştiricilerin para kazanmasını sağlamak için önemli bir rol üstlenecek. OpenAI, Store aboneliklerinden elde edilen geliri popüler geliştiriciler ile paylaşacağını söyledi.

Şirket ayrıca geliştiricilere ChatGPT için "harika güncellemeler" sunacağını ifade etti. GPT Store ertelemesinin bu güncellemenin bir parçası olup olmadığı ise bilinmiyor.