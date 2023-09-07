OnePlus 12 Yeni Görselleriyle Tanıtıldı

OnePlus'ın beklenilen modeli OnePlus 12, yeni görselleri ile karşımıza çıktı. Birkaç ay sonra küresel olarak tanıtılacak OnePlus 12, şimdiden tasarımı ve özellikleri ile karşımızda. İşte OnePlus'ın yeni amiral gemisinin tüm detayları.

Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak!

İlk olarak Temmuz ayında karşımıza çıkan OnePlus 12, bugün yeni görselleri ile gündeme geldi. Görünüşe göre kamera tarafında bazı farklılıklara giden OnePlus, bu modelde dört daireye sahip kamera grubu kullanmayı tercih ediyor. Bu kurulumun içerisinde üç adet kamera taşıyacak olan cihaz, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanacak. Bu kameraya ise 50 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksellik 3X yakınlaştırmalı telefoto kamera eşlik edecek.

Görsellere göre ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde zarif bir ekran taşıyan OnePlus 12, bu LTPO AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı ve QHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Üst tarafında delikli tasarıma sahip 32 Megapiksellik bir selfie kamerasını da barındıran cihaz, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

OnePlus katlanabilir telefonu geri sayımda: Dayanıklılıkta Samsung'u geride bıraktı!!

Performansını Qualcomm'un önümüzdeki ay tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak olan OnePlus 12, bu işlemciyi 24 GB RAM bellek ile destekleyecek. Bununla birlikte 256 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, muhtelemen 5400 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Tabi 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği de OnePlus 12 bünyesinde bulunacak.

Artık tüm özellikleri ve net tasarımı ile karşımızda olan OnePlus 12'nin sadece tanıtılmasını bekleyeceğiz. Bakalım OnePlus, yeni amiral gemisi modeli için ne kadar fiyat biçecek? Sizce OnePlus'ın yeni modeli Android cihazlar arasında nasıl bir yere sahip olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.