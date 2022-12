Nvidia RTX 4060 Ti'den oyuncuları kızdıran sızıntı!

Nvidia, 4000 serisi ekran kartlarını yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladı. Şirketin geçtiğimiz aylarda duyurduğu RTX 4080 ve RTX 4090'ın piyasada yer almasının ardından alt segment kartlarla ilgili sızıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Nvidia'nın RTX 4060 Ti'si ile ilgili son iddialar ise bilgisayar oyuncularını kızdırdı.

RTX 4060 Ti, kısa bir referans kartına sahip olabilir

Nvidia GeForce RTX 40 serisi, GPU'lar ile oldukça dikkat çekti. RTX 4090 24GB ve 4080 16GB sahip olduğu özelliklerle ilgi çekse de pek çok oyuncu daha uygun fiyatlı alternatifler arıyor. Daha önce RTX 4080 olarak bilinen RTX 4070 Ti'nin Ocak 2023'te geleceği belli. Ancak sızıntılarıyla bilinen bir hesaba göre henüz duyurulmamış RTX 4060 Ti'nin teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler geldi.

RTX 4060 Ti has a very short reference board. The PG190 still uses CEM5 connector. AD106-350-A1 4352FP32 8G 18Gbps GDDR6 32M L2 220W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 13, 2022

Bahsi geçen sızıntıya göre RTX 4060 Ti'de GPU AD106 yer alıyor. Ayrıca 8GB GDDR6 video RAM'in yanı sıra 4.352 CUDA çekirdeği var. Daha önceki sızıntılar AD106 GPU'nun 128 bit bellek veri yoluyla çalışacağını ifade etti.

NVIDIA GeForce RTX 4090 ilk kez bir dizüstü bilgisayarda!

Ayrıca veri yolunun RTX 4060 Ti'ye 288 GB/sn'lik bir bant genişliği sağlayacağı da öne sürüldü. Bunun yanı sıra ekran kartının kısa bir referans kartına sahip olduğu iddia edildi. Belirtilen bu özellik ise genel olarak bir hayal kırıklığına neden oldu.

Birçok oyuncu için asıl sıkıntı, 8GB VRAM kullanımı ve yetersiz gibi duran bellek bant genişliği olabiliyor. Oyuncuların tepkisine bakıldığında birçoğunun 8GB kullanan 3060 Ti'den zaten memnun olmadığını görmek mümkün. Anca her ne olursa olsun RTX 3070 Ti'ye eşit bir grafik kartı için geniş beklentiler yer alıyor. O zaman da durumlar fiyatlara bağlı olacak.

Ayrıca bunların birer söylenti olduğunu belirtmek gerekiyor. Ek olarak ekran kartı için oldukça erken bir gelişme. RTX 4060 Ti ve 4060'ın olası tasarımı dikkate alındığında değişikliklerin olma ihtimali yer alıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!