Nisan ayında GeForce Now'a 23 oyun geliyor: İşte liste!

2019 yılında patlak veren koronavirüs pandemisinde popülaritesini son derece artıran platformlardan birisi de GeForce Now. Son dönemde Türkiye'deki abonelerin oyun sürelerine kısıtlama getireceği gerekçesiyle eleştirilerin odak noktası haline gelen ve daha sonra bu konuda geri adım atan platform nisan ayında tamı tamına 23 oyunu kütüphanesine ekleyecek. Tüm bunlara ek olarak bu haftanın oyunları da belli oldu. Peki bu oyunlar hangileri?

GeForce Now kütüphanesine eklenen 23 oyun

Kütüphanesinde 1000'den fazla oyun bulunan GeForce Now, her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam ediyor. Son olarak 11 yeni oyun, abonelerinin beğenisine sunuldu. Peki bu oyunlar hangileri?

İşte bu hafta platformun kütüphanesine eklenen 11 yeni oyun:

9 Years of Shadows ( Steam )

Terra Nil ( Steam )

Gripper (New release on Steam, March 29)

Smalland: Survive the Wilds (Steam)

DREDGE (Steam)

Ravenbound (Steam)

The Great War: Western Front (Steam)

Troublemaker (Steam)

Have a Nice Death (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tunche (Epic Games Store)

Bunun dışında nisan ayında 23 yeni oyunun platforma geleceği belirtiliyor. Listeye baktığımızda dikkat çeken yapımlar olduğunu söyleyebiliriz. Zira çıkışı yılan hikayesine dönen Dead Island 2 gibi yapımlar önümüzdeki ay platformda oynanabilir durumda olacak.

İşte bu hafta platformun kütüphanesine eklenecek 23 yeni oyun:

Meet Your Maker (4 Nisan – Steam)

Road 96: Mile 0 (4 Nisan – Steam)

TerraScape (5 Nisan – Steam)

Curse of the Sea Rats (6 Nisan – Steam)

Ravenswatch (6 Nisan – Steam)

Supplice (6 Nisan – Steam)

DE-EXIT – Eternal Matters (14 Nisan – Steam)

Survival: Fountain of Youth (19 Nisan – Steam)

Tin Hearts (20 Nisan – Steam)

Dead Island 2 (21 Nisan – Steam)

Afterimage (25 Nisan – Steam)

Roots of Pacha (25 Nisan – Steam)

Bramble: The Mountain King (27 Nisan – Steam)

11-11 Memories Retold (Steam)

canVERSE (Steam)

Teardown (Steam)

Get Even (Steam)

Little Nightmares (Steam)

Little Nightmares II (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

