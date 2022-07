Netflix Türkiye'nin ağustos ayı içerikleri belli oldu!

Netflix, şifre paylaşımı ve reklamlı abonelik gibi konular nedeniyle gündemden düşmüyor. Son paylaşılan kazanç raporuna göre 1 Nisan ila 30 Haziran tarihleri arasında faaliyetlerini sonlandırdığı Rusya'yı da ele alınca yaklaşık 1 milyon abone kaybeden platform, bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1 milyon yeni abone kazanmayı hedefliyor. Son olarak Netflix Türkiye, ağustos ayı içeriklerini paylaştı. İşte Netflix, Ağustos 2022 takvimi!

Netflix Türkiye, Ağustos 2022 filmleri ve dizileri

Netflix Türkiye, ağustosta abonelerin beğenisine sunacağı içeriklerini açıkladı. Buna göre 3 Ağustos'ta Woodstock '99: Tam Bir Kaos platforma gelecek. 5 Ağustos'ta Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi ve The Sandman abonelerin karşısına çıkacak.

10 Ağustos'ta kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Şevval Sam gibi isimleri barındıran Gönül filmi çıkış yapacak. Aynı gün Locke & Key, üçüncü sezonuyla platformdaki yerini alacak. İki gün sonra Jamie Foxx, Snoop Dogg ve Dave Franco'nun kadrosunda yer aldığı Day Shift gelecek. Aynı gün Never Have I Ever'ın üçüncü sezonu platforma eklenecek.

Netflix açıkladı: Reklamlar ne zaman gelecek?

18 Ağustos'ta He-Man ve Kainatın Hakimleri üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek. Bundan bir gün sonra da Echoes dizisi ve The Cuphead Show! ikinci kısmıyla abonelerin beğenisine sunulacak. 20 Ağustos'ta Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar filmi yayına girecek.

History 101, ülkemizde bilinen adıyla Eğlenceli Tarih Dersleri, 25 Ağustos'ta ikinci sezonuyla platforma gelecek. 26 Ağustos'ta ise Kevin Hart ve Mark Wahlberg gibi ünlü isimlere kadrosunda yer veren Boş Zaman filmi yayına girecek.

