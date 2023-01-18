Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, 2 - 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri paylaştı. Listenin başındaki yapım ise oldukça dikkat çekti.
Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, uzun zamandır en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca ülke ve dile göre de ayrı listeler bulunuyor. Şimdi ise 2-8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.
Glass Onion: A Knives Out Mystery, birinciliğini sürdürüyor!
Yaklaşık bir aydır listenin birinci sırasında yer alan Glass Onion: A Knives Out Mystery, toplamda 44 milyon 320 bin saat izlenerek en popüler film oldu. Söz konusu yapım, dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc'ı konu alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise The Pale Blue Eye bulunuyor. Toplamda 42 milyon 960 bin saat izlenen yapım, ABD Askeri Akademisi'nde meydana gizemli cinayetler çözmekle görevlendirilmiş bir dedektifin hikayesini anlatıyor.
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Dünya genelinde en çok izlenen filmler
(Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)344 milyon 320 bin2The Pale Blue Eye (Solgun Mavi Gözler)142 milyon 960 bin3Jumanji: The Next Level (Jumanji: Yeni Seviye)217 milyon 550 bin4Roald Dahl's Matilda The Musical (Matilda Müzikali)217 milyon 500 bin5White Noise (Beyaz Gürültü)214 milyon 340 bin6Honest Thief (Dürüst Hırsız)110 milyon 200 bin7Sing59 milyon 560 bin8Bıçaklar Çekildi27 milyon 470 bin9Hard Target 2 (Zor Hedef 2)17 milyon 460 bin10Trolls (Troller)36 milyon 500 bin Türkiye'de en çok izlenen filmler (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)33Mortal Kombat24Hard Target 2 (Zor Hedef 2)15Tears of the Sun (Güneşin Gözyaşları)16Godzilla vs. Kong27Crisis (Rüya Ülkesi)18Private Lesson (Özel Ders)49Roald Dahl's Matilda The Musical (Matilda Müzikali)210White Noise (Beyaz Gürültü)1 Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraFilmKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1Glass Onion: A Knives Out Mystery
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1The Pale Blue Eye (Solgun Mavi Gözler)12Glass Onion: A Knives Out Mystery
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(Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)344 milyon 320 bin2The Pale Blue Eye (Solgun Mavi Gözler)142 milyon 960 bin3Jumanji: The Next Level
(Jumanji: Yeni Seviye)217 milyon 550 bin4Roald Dahl's Matilda The Musical
(Matilda Müzikali)217 milyon 500 bin5White Noise (Beyaz Gürültü)214 milyon 340 bin6Honest Thief (Dürüst Hırsız)110 milyon 200 bin7Sing59 milyon 560 bin8Bıçaklar Çekildi27 milyon 470 bin9Hard Target 2 (Zor Hedef 2)17 milyon 460 bin10Trolls (Troller)36 milyon 500 bin
Türkiye'de en çok izlenen filmler
(Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)33Mortal Kombat24Hard Target 2 (Zor Hedef 2)15Tears of the Sun (Güneşin Gözyaşları)16Godzilla vs. Kong27Crisis (Rüya Ülkesi)18Private Lesson (Özel Ders)49Roald Dahl's Matilda The Musical
(Matilda Müzikali)210White Noise (Beyaz Gürültü)1
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.