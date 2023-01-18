Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!

Netflix, 2 - 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri paylaştı. Listenin başındaki yapım ise oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, uzun zamandır en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca ülke ve dile göre de ayrı listeler bulunuyor. Şimdi ise 2-8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.

Glass Onion: A Knives Out Mystery, birinciliğini sürdürüyor!

Yaklaşık bir aydır listenin birinci sırasında yer alan Glass Onion: A Knives Out Mystery, toplamda 44 milyon 320 bin saat izlenerek en popüler film oldu. Söz konusu yapım, dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc'ı konu alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise The Pale Blue Eye bulunuyor. Toplamda 42 milyon 960 bin saat izlenen yapım, ABD Askeri Akademisi'nde meydana gizemli cinayetler çözmekle görevlendirilmiş bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

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Dünya genelinde en çok izlenen filmler