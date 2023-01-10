Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, 26 Aralık ile 1 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri açıkladı. Birinci yapım, dikkat çekti.
Dünyanın en popüler dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, 2 yıldır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanan listeler de mevcut. Şimdi ise platform, en çok izlenen filmleri paylaştı.
Netflix'te en çok izlenen filmler!
Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen filmler listesinin birinci sırasında Glass Onion: A Knives Out Mystery yer aldı. Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc'ın da aralarında olduğu gizemli bir buluşmayı konu alan yapım, toplamda 127 milyon 250 bin saat izlendi.
En çok izlenen ikinci film ise Roald Dahl's Matilda The Musical oldu. Sınıf arkadaşlarının desteği ile hayatını değiştirmeye çalışan Matilda karakterini konu alan yapım, toplamda 41 milyon 60 bin saat izlendi. 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmler şu şekilde;
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Dünya genelinde en çok izlenen filmler
Türkiye'de en çok izlenen filmler (Glass Onion: A Knives Out Mystery)22Godzilla vs. Kong13Matilda Müzikali14Tom & Jerry25Yeni Kadın ve Bir Cinayet16Mortal Kombat17Özel Ders (Private Lesson)38Bıçaklar Çekildi29Toprak (Land)110Hayal Adası (Blumhouse's Fantasy Island)2 Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraFilmKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1Glass Onion: A Knives Out Mystery2127 milyon 250 bin2Roald Dahl's Matilda The Musical konusu141 milyon 60 bin3Knives Out116 milyon 760 bin4White Noise114 milyon 750 bin5The Invitation112 milyon 200 bin6Guillermo del Toro's Pinocchio410 milyon 910 bin7Trolls29 milyon 980 bin8After Ever Happy17 milyon 220 bin9How the Grinch Stole Christmas37 milyon 190 bin10Bullet Train56 milyon 940 bin
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven
Aralık Haberler
Türkiye'de en çok izlenen filmler
(Glass Onion: A Knives Out Mystery)22Godzilla vs. Kong13Matilda Müzikali14Tom & Jerry25Yeni Kadın ve Bir Cinayet16Mortal Kombat17Özel Ders
(Private Lesson)38Bıçaklar Çekildi29Toprak
(Land)110Hayal Adası
(Blumhouse's Fantasy Island)2
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.