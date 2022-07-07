Şık tasarımının yanında yüksek motor gücü ve menzili ile performans canavarı olan NAVEE N65 500W scooter inceleme videosu ile sizlerleyiz.

NAVEE N65 500W scooter inceleme

NAVEE N65 500W scooter satın almak için buraya tıklayın

N65 500W, güçlü motoru sayesinde 25 km/s hıza ulaşıp 25 derece eğimli yokuşları çıkabiliyor. Standart scooter modelleri 8 inç lastiklere sahipken N65 modelinde 10 inç lastikler bulunuyor ve daha iyi yol tutmaları için özel olarak tasarlanmış.

Herhangi bir taşıt için ne kadar hızlı gittiği kadar ne kadar hızlı ve güvenli durduğu da önemli. Bu sebeple N65 modelinde çift fren sistemi kullanılmış. E-ABS elektrikli fren ve disk fren N65 modelini güvenli bir şekilde yavaşlatıp durduruyor.

Güçlü şasiye ve güçlü motora sahip N65 120 kg taşıma kapasitesine sahip. Cihazın üzerinde bulunan ekran yardımıyla cihazın batarya durumunu, hız takibini ve harcanan gücü takip edebiliyorsunuz. Güçlü bir tasarıma sahip cihazın ayak yerleştirme bölgesi 17 cm genişliğe sahip. Böylece düşme tehlikesi yaşamadan güvenli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz.

N65 modelinin en çok dikkat çeken detaylarından bir tanesi de yüksek menzili. Yüksek pil kapasitesine sahip model tam 65 km'ye kadar menzil sunuyor ve basit bir eğlence aracı olmanın ötesinde bir taşıt haline geliyor.

N65 500W scooter teknik özellikleri

Motor Gücü: 500W

Maksimum Hız: 25 km/s

Menzil: 65 km

Lastik: 10 inç geniş Lastik

Maksimum Eğim Tırmanma: 25 derece

Batarya: 48V12.5Ah

Suya Dayanıklılık: IPX4

Maksimum Yük: 120 kg

Ürün Ağırlığı: 23.5 kg

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