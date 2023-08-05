NASA, Üzüm Hastalığıyla Mücadelede Hava Bilim Aracını Kullanıyor

NASA, California'daki üzüm bağlarına yıllık 3 milyar dolar değerinde mahsul hasarı veren bir üzüm hastalığıyla savaşmak için laboratuvarlarında geliştirilen bir hava bilim aracının yardımcı olduğunu duyurdu. GLRaV-3 adlı üzüm hastalığına karşı Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda geliştirilen bir hava bilim aracının kullanılarak hastalığın erken teşhis edilebildiği açıklandı.