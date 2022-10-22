NASA, UFO için gaza bastı! 'Avlanma' takımı kuruyor

NASA, UFO araştırmaları yürütmek için yeni bir ekip kuracağını açıkladı. 16 kişilik takım, UFO raporlarını inceleyecek.

Tanımlamayan hava olaylarının ve cisimlerinin son zamanlarda artış yaşaması, Nasa'yı harekete geçirdi. Bir süre önce ABD Senatosundan finansal destek alan Nasa, hükümetin tanımlanamayan hava olayları raporlarını detaylı incelemeye başlayacak. Ajans, 16 kişilik uzman ekip kurduğunu duyurdu.

Nasa, 16 kişilik UFO yakalama ekibi oluşturacak

Son zamanlarda ABD hükümeti ve Pentagon'un radarına girmeyi başaran UFO'lar, nihayet araştırma konusu haline geldi. NASA ise bu programın bir parçası olarak dokuz aylık bağımsız bir çalışma başlattığını açıkladı. 16 kişilik ekip, tanımlanamayan hava olaylarını ele alacak.

NASA'nın açıkladığı uzman isimler arasında gazetecilerinden eski astronotlara kadar birçok isim bulunuyor. Örneğin, dört ayrı görevde toplamda 520 gününü uzaydan geçiren emekli astronot Scott Kelly, bilim gazetecisi ve uzay teknolojisi şirketi CEO'su ve bir ABD Federal Havacılık İdaresi yöneticisi bu ekibe dahil edilmiş durumda.

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NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü Yöneticisi Thomas Zurbuchen, "Ekip, devlet kurumları tarafından toplanan verilerin, ticari verilerin ve diğer kaynaklardan gelen verilerin potansiyel olarak UAP'lere ışık tutmak için nasıl analiz edilebileceğini belirleyecek" dedi.

Dokuz aylık çalışmanın ardından tanımlanamayan hava olayları hakkında hazırlanan rapor, yol haritası eşliğinde sunulacak. Bu yol haritasına farklı ülkelerin dahil edilip edilmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Zurbuchen, UFO hakkındaki verilerin "zamanla daha değerli" hale geleceğini bildirdi.

Bir süre önce tanımlanamayan hava olayları için duruşma düzenleyen Pentagon, ABD Deniz Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Yardımcısı Scott Bray'in sık ve sürekli olarak UFO gördüğünü bildirdi. Donanma subayı, askeri menzillerde yaygın olarak tanımlanamayan hava olayıyla karşılaştığını aktardı.

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