Migros Sanal Market'ten Yemek Tarifleri ve Alışveriş Bir Arada

Migros Sanal Market, kullanıcılara yemek tariflerini sunarak malzemeleri kapılarına kadar ulaştırıyor. 'Ne pişirsem?' özelliği ile yemek tarifleri ve alışveriş deneyimi bir arada!

Migros Sanal Market kolayca pişirebileceğiniz yemek tariflerini cebinize, bu yemek tariflerinin malzemelerini de sadece birkaç dokunuşla kapınıza kadar ulaştırıyor. Çok yakında kullanıcılara sunulacak "Ne pişirsem?" özelliği sayesinde yemek tarifleri ve alışveriş deneyimi artık bir arada!

Migros Sanal Market ile ürünler kapınıza kadar gelsin, size de sadece pişirmek kalsın.

Yapmanız gerekenler çok kolay: Resmi Migros internet sitesi üzerinden pişirmek istediğiniz yemeği seçin, tarifi ve gerekli malzemeleri görüntüleyin, saniyeler içinde alışverişinizi tamamlayın. Mutfak alışverişinizi keyifli bir deneyime dönüştürecek özelliklere daha yakından bakalım:

Binlerce yemek tarifi

İster uluslararası, ister yerel lezzetlerden birçok farklı damak zevkine hitap edecek tarifler Migros Sanal Market'te sizi bekliyor.

Otomatik alışveriş listesi

Seçtiğiniz tarifinin malzemelerini tek tek arayarak vakit kaybetmeyin. Otomatik Alışveriş Listesi ile tarif için ihtiyacınız olan tüm malzemeler bir arada.

Hızlı alışveriş

Alışveriş listeniz hazırsa tek tıkla ürünleri sipariş edebilir ve en hızlı şekilde kapınızdan teslim alabilirsiniz.

Migros One CEO'su Orçun Onat yapay zeka destekli "Ne pişirsem?" özelliğini şöyle özetliyor: "Migros Sanal Market, teknolojiyi ve yemek kültürünü birleştirerek kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Yeni özelliğimizle, müşterilerimiz hem lezzetli yemekler pişirebilecek hem de alışveriş süreçlerini en az miktarda zaman ve çaba ile tamamlayabilecekler."