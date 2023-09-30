Meta'nın düzenlediği Connect etkinliğinde, WhatsApp, Instagram ve Messenger için yapay zeka asistanı geliştirdiği açıklandı. Ancak asistanı eğitmek için kullanılan yöntem tartışmalara neden oldu.

Meta, WhatsApp, Instagram ve Messenger için yapay zeka asistanı geliştirdi

Meta geçtiğimiz günlerde düzenlediği Connect etkinliğinde WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka asistanı geliştirdiğini açıkladı. Ancak bu sanal asistanı eğitmek için kullanılan yöntem tartışma yaratacak gibi görünüyor.

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Meta'nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg'in açıklamalarına göre, asistanın bazı bölümleri Facebook ve Instagram'da paylaşılan gönderiler kullanılarak eğitildi. Clegg, Meta'nın kullanıcı gizliliğine saygı göstererek kilitli hesaplardaki veya mesajlaşmadaki gönderileri kullanmadığını belirtti.

Asistana güç veren yapay zeka; Meta'nın LLama 2 dil modeli ve Emu adlı görüntü oluşturma modeliyle geliştirildi. Metin ve fotoğraf içeren sosyal medya gönderileri, Emu'nun görüntü yeteneklerinin eğitilmesine katkıda bulundu.

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Clegg, yalnızca herkese açık gönderilerin kullanıldığını vurgulamış olsa da, bu hareket yankı uyandırmayı başardı. Yıllardır güvenlik endişeleriyle uğraşan Meta, şimdi de yapay zekasını eğitme şekliyle eleştirilmeye başlandı.

Meta ayrıca asistan aracılığıyla gerçek zamanlı arama sonuçları sunmak için Microsoft Bing ile ortaklık kurdu. Bu da telif haklarının korunması konusunda bazı tartışmalar yaratacak gibi görünüyor.

Clegg, yapay zeka tarafından analiz edilen bilgilerin telif hakkı yaratabileceğini ve kullanıcıların dava açabileceğini kabul etti. Ancak bu sorunların nasıl ele alınacağı, Meta ve diğer şirketlerin yapay zeka eğitimi için verileri nasıl kullanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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