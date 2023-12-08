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Meta'nın yeni yapay zeka görüntü oluşturucusu Emu, 1,1 milyar Instagram ve Facebook fotoğrafıyla eğitildi!

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Yapay zeka ile görüntü oluşturmak günümüzde popüler hale geldi. Meta'nın yeni yapay zeka görüntü oluşturucusu Emu, 1,1 milyar Instagram ve Facebook fotoğrafıyla eğitildi. Meta, bu teknolojiyi kullanarak ücretsiz bir yapay zeka görüntü oluşturucu web sitesi yayınladı.

Yapay zeka ile görüntü oluşturmak günümüzde oldukça popüler bir hale geldi. Meta da bu akımın öncülerinden oldu. Ancak her şeyin bir bedeli var. Meta bu yapay zeka algoritmasını eğitirken çatısı altındaki platformlardaki görüntüleri kullandı. İşte detaylar…

Meta'nın yeni yapay zeka görüntü oluşturucusu Emu, 1,1 milyar Instagram ve Facebook fotoğrafıyla eğitildi!

Yapay zeka çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte hayatımızın bir çok alanına yerleşmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medya uygulamalarında oldukça popüler bir akım var. Görseli, yazılı şekilde detaylı olarak anlatınca yapay zeka görüntü oluşturucusu unu yapay zeka ortamında biçimlendiriyor. Meta da bu akıma ayak uydurdu.

Meta, çarşamba günü "Imagine with Meta AI " adlı ücretsiz, bağımsız yapay zeka görüntü oluşturucu web sitesi yayınladı. Böylece yapay zeka ile görüntü oluşturma akımına dahil oldu. Meta, yazılı bir istemden yeni bir görüntü oluşturabilen yapay zeka modelini eğitmek için 1,1 milyar herkese açık Facebook ve Instagram görseli kullandı.

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Aslında bu teknoloji Meta için yeni değil. Daha önce bu teknolojinin aynı verileri kullanan versiyonu mevcuttu. Ancak yalnızca mesajlaşma ve Instagram gibi sosyal ağ uygulamalarında kullanılabiliyordu.

Facebook ya da Instagram kullanıyorsanız, bir fotoğrafınızın bu algoritmayı eğitmeye yardımcı olması oldukça muhtemeldir.  Böylece eskilerin "Parasını ödemiyorsan ürün sensin"  sözü yepyeni bir anlam kazandı. 2016 yılından itibaren Instagram kullanıcıları günde 95 milyondan fazla fotoğraf yüklüyor. Ancak Meta'nın yapay zeka modelini eğitmek için kullandığı veri kümesi, genel fotoğraf kitaplığının küçük bir alt kümesini oluşturuyor.

Meta, eğitim için yalnızca halka açık fotoğrafları kullandığını belirtiyor. Meta'nın çatısı altındaki Instagram veya Facebook'taki fotoğraflarınızı özel olarak ayarlarsanız, şirketin gelecekteki yapay zeka algoritmalarının eğitimine dahil edilmesini engelleyecektir. Meta bu politikasını sürdürdüğü müddetçe kişisel verilerinizi koruyabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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