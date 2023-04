Mart ayında oyun dünyasında yaşanan önemli gelişmeler!

Mart ayı, oyun dünyası için oldukça hareketli geçti. Öyle ki pek çok yeni oyun piyasaya sürülmüşken, popüler yapımlar için yeni ve önemli güncellemeler de yayınlandı. Bu içeriğimizde, haberleri takip edemeyenler için Mart ayı içerisinde oyun dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri özetçe sizlere aktaracağız.

Mart ayında oyun dünyasında neler oldu?

Counter Strike 2, tanıtıldı

Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen FPS oyunu serisi Counter-Strike, ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük oyuncu kitlesine sahip. Serinin son oyunu Counter Strike: Global Offensive, 2012 yılında piyasaya sürüldü.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS2 (@CounterStrike) March 22, 2023

Son birkaç aydır oyun dünyasında Counter Strike 2'nin çıkış yapacağına dair büyük iddialar vardı. Önemli kaynaklar bu iddiayı doğruluyorken, Valve ise "CS2" ismini tescillemişti. 22 Mart tarihinde ise nihayet beklenen haber geldi. Counter Strike serisinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Counter Strike 2, resmen duyuruldu ve bir tanıtım videosu yayınlandı.

Counter Strike 2'de oyuncuların en dikkatini çeken nokta, sis bombasının daha gerçekçi ve efektif hale getirilmesi oldu. Tabii haritalardaki ufak tefek yer değiştirmeler ve silah mekaniğindeki değişiklikler de gözden kaçmadı.

Counter-Strike: Global Offensive için güncelleme olarak yayınlanacak Counter Strike 2, şu anda test aşamasında ve yalnızca belirli Steam hesapları erişebiliyor. Valve, kriterleri karşılayan hesaplara davet gittiğini belirtilirken, aynı zamanda ilerleyen günlerde daha fazla test kullanıcısına sunulacağı ifade edildi.

Starfield, yine ertelendi

Microsoft'un yan şirketi Bethesda tarafından uzun bir süredir geliştirilen Starfield, devasa açık dünyası ve rol yapma mekanikleri ile oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu seneye ertelenen oyun, yine tarih değiştirdi. Yeni resmi çıkış tarihi 6 Eylül 2023 olarak açıklandı.

Bethesda tarafından paylaşılan bilgilere göre Starfield, çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek. Öte yandan şirket, oyunu detaylıca anlatabilmek için 11 Haziran'da "Starfield Direct" adında bir sunum gerçekleştirecek.

