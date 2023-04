Last of US Part I yerden yere vuruldu, geliştirici özür diledi!

Last of US Part I için beklenmedik bir başlangıç yaşandı. Oyunun PC sürümü optimizasyon sorunlarıyla büyük eleştiri topladı.

PlayStation'ın efsane serisi The Last of Us, geçtiğimiz günlerde ilk oyunuyla Steam'de satışa sunuldu. Ancak optimizasyon sorunlarıyla oldukça ağır eleştiriler alan geliştirici ekip Naughty Dog, bunun üzerine harekete geçti. Sorunları kabul eden geliştirici, özür dileyerek oyun için hızlı bir güncelleme yayınladı.

The Last of US Part I PC neden beğenilmedi?

The Last of US Part I, PC'de beklenmedik eleştirilere maruz kalıyor. Oyuncuların yalnızca yüzde 43'ünden olumlu yorum alabilen aksiyon yapımı, optimizasyon sorunları yaşıyor. 28 Mart'ta satışa sunulan oyun, birçok oyuncuda çökme, düşük performans ve havada asılı kalan karakterler gibi hatalara yol açtı.

Naughty Dog bu sorunları kabul etti ve bazılarını gidermek için güncelleme yayınladı. İlk paket kapsamında en çok bildirilen hataların giderildiği ifade edildi. Ancak hafta içerisinde çok daha büyük bir yama sunmayı planlanıyor.

Oyunun PC sürümünde, FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2 ve Nvidia DLSS desteği gibi grafik kalitesini yükseltecek çeşitli özellikler yer alıyordu. Ancak ilk izlenimler, PS4'ten bile daha kötü bir grafik kalitesine sahip olduğunu gösterdi.

The Last of US Part I PC için sunulan ilk güncellemede (versiyon 1.0.1.6) şu hataların giderildiği belirtildi:

Bellek gereksinimlerini azaltmak ve "Bellek Yetersiz" çökmelerini en aza indirmek için azaltılmış önbellek boyutu

Geliştirici takip amaçları için ek teşhisler eklendi

Oynanış ve sinema sırasında performansı artırmak için artırılmış animasyon akış belleği

İlk açılışta siyah ekran için düzeltme

Geliştirici ekip ayrıca oyuncuları güncel grafik sürücülerine sahip olmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca sorunların destek web sitesine bildirilmesinin doğru olacağını söyledi. Bu sorunlara rağmen, bazı oyuncular Last of US Part I'i sorunsuz şekilde oynayabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!