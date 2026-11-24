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Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanı'nın uçak bakım ve söküm alanında önemli bir merkez haline getirilmesi amacıyla başlatılan projede çalışmalar sürüyor. ES AMS Teknik A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetim süreci başlatılırken, gerekli yetkilendirmelerin tamamlanmasının ardından havalimanında uçak bakım ve söküm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Havalimanı'nda yürütülen Uçak Bakım ve Söküm Projesi kapsamında yapılan çalışmaları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından gerçekleştirilen incelemeleri yerinde takip etti. Ziyarete AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ilgili kurum müdürleri ve firma yetkilileri katıldı.

Zafer Havalimanı'nda faaliyet göstermesi planlanan ES AMS Teknik A.Ş.'nin, SHT-145 kapsamında hat bakım yetkisi alabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından başlatılan incelemelerin iki gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Denetimlerin tamamlanması ve gerekli yetkilendirme sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte şirketin havalimanında havacılık bakım faaliyetlerini yürütmesinin önü açılacak.

"Projenin hayata geçirilmesi için gerekli desteği sağlıyoruz"

Firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kütahya Valisi Musa Işın, Uçak Söküm Projesi'ne büyük önem verdiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesi için Valilik olarak gerekli desteği sağladıklarını belirten Vali Işın, yatırımın başta Kütahya olmak üzere Türkiye'ye önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

3 aşamalı yatırım planı

ES AMS Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gülecek, projenin üç aşamadan oluştuğunu belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gülecek, projenin ilk aşamasında arazi tahsisine ilişkin çalışmaların gerçekleştirildiğini, ikinci aşamada SHT-145 bakım yetkisinin alınmasına yönelik sürecin devam ettiğini söyledi. Üçüncü aşamada ise bölgenin serbest bölge ilan edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Projenin aşamalı şekilde ilerlediğini belirten Gülecek, gerekli izin ve yetkilendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Zafer Havalimanı'nda uçak bakım ve söküm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Uçak parçaları ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan veya farklı nedenlerle hizmet dışı bırakılan uçakların kontrollü şekilde sökülmesi planlanıyor. Kurulması öngörülen tesiste uçaklardan çıkarılan parçaların ayrıştırılması, sınıflandırılması ve uygun şartlarda depolanması hedefleniyor. Bu çalışmalarla yeniden kullanılabilir durumdaki parçaların değerlendirilmesi, havacılık sektörüne yönelik bakım ve parça tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Zafer Havalimanı için yeni bir ekonomik faaliyet alanı

Projenin tüm aşamalarıyla hayata geçirilmesi halinde Zafer Havalimanı'nın yalnızca yolcu ve kargo taşımacılığı açısından değil, uçak bakım ve söküm faaliyetleri bakımından da önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Bölgenin serbest bölge ilan edilmesine yönelik hedefin de gerçekleşmesiyle yatırımın uluslararası ölçekte faaliyet gösterebilecek bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. Projenin Kütahya ve çevre illerin ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye'nin havacılık sektöründeki bakım, söküm ve parça değerlendirme kapasitesini artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı