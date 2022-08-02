Kripto yatırımcılarına bir darbe de hackerlardan geldi!

Kripto para dünyasını ve amatör yatırımcıları hedefleyen yeni bir dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. Avrupa'daki kullanıcıları radarına alan hackerlar, 11 binden fazla alan adıyla kripto dolandırıcılığı kampanyası başlattı. İşte sahte kripto yatırım sitesi hakkında bilmeniz gerekenler.

11 binden fazla sahte kripto yatırım sitesi tespit edildi

Siber güvenlik şirketi Group-IB'deki araştırmacılar tarafından hazırlanan son rapor, Avrupa'yı hedef alan yeni kripto para dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Yatırımcıyı zengin edeceğine inandıran sahte reklamlar üreten ve ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanan hackerlar, sadece 250 euro yatırmalarını istiyor.

Sahte kripto yatırım sitesine kaydolan ve doğal olarak sahte kazançlar elde eden yatırımcılar, kullanıcının nakit para çekmesini engelliyor. Hatta parayı çekmesi için son bir defa ödeme yapması gerektiğini söylüyor.

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Araştırmacıların raporuna göre, dolandırıcılık ağı içerisinde kimlik avı siteleri, içerik barındırıcıları ve yönlendiriciler bulunuyor. Yani bilgisayar korsanları hem Google hem de sosyal medya üzerinden amatör yatırımcıları hedef alıyor.

Dolandırıcılar ilk olarak Facebook ve YouTube üzerinden sahte reklamlar gösteriyor. Daha fazla bilgi edinmek için reklamları tıklayan kurbanlar, zengin olma vaadiyle kandırılıyor. Ardından çağrı merkezinden bir müşteri temsilcisi bağlanıyor ve bir sosyal mühendislik dolandırıcılığı başlatıyor.

Kripto dolandırıcılık ağındaki 5 binden fazla etki alanının hala aktif olduğu ifade edildi. Group-IB ayrıca İngiltere, Türkiye, Almanya, Hollanda, Portekiz, Polonya, Norveç, İsveç ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere çok uluslu bir dolandırıcılık yürütüldüğünü söyledi.

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