Seriyi tamamladılar! İşte Türkiye'den tüm SİHA modellerini alan ilk ülke

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Daiyrbek Orunbekov, Kırgızistan'ın ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı tedarik ettiğini açıkladı. Kırgızistan böylece Türkiye'den, "Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı ve ANKA" modellerinin tamamından alan ilk ülke oldu.

TUSAŞ ve BAYKAR ürettiği S/İHA sistemlerini ihraç etmeye devam ediyor. Son olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Daiyrbek Orunbekov, Türkiye'den ANKA SİHA sisteminin alındığını duyurdu. Orunbekov yaptığı açıklamada, "Kırgızistan; Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı ve Anka gibi modern askeri teçhizatları satın aldı." ifadelerine yer verildi.

İLK KEZ TEYİT ETTİLER

Bayraktar TB2 SİHA, halihazırda Kırgız Ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev tarafından Ekim 2022'de yapılan açıklamada, AKINCI tedarik edildiği de duyurulmuştu. Ancak Kırgızistan'ın ANKA ve AKSUNGUR tipi SİHA'ları tedarik ettiği bilgisi, ilk kez teyit edilmiş oldu. ANKA tedariki, daha önce TUSAŞ tarafından da açıklanmıştı.

TÜM SİSTEMLERİ ALMIŞ OLDULAR

SavumaSanayist'te yer alan habere göre; 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ihracat başarısı elde etmeyen SİHA platformu kalmadı. Türkiye, halihazırda 30'dan fazla ülke ile SİHA platformlarının ihracatına yönelik anlaşma imzalamış durunda. Kırgızistan bahsi geçen 4 farklı SİHA platformunu kullanacak, Türkiye'den sonra ikinci ülke oluyor.